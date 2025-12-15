El video de Juan Segovia antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Juan Segovia fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero.

Juan Segovia, el adolescente jujeño de Alto Comedero, se viralizó en redes sociales con un video donde expresa su deseo más simple y profundo: "Yo quiero caminar por todos los barrios tranquilo". El mismo fue grabado antes de su muerte sin una fecha especifica, pero denotando que no transitaba con tranquilidad por algunas zonas.

Familiares lo describen como un chico tranquilo, sin maldad ni inclinación a la violencia. "Volá alto, Juancito. Vas a vivir siempre en el corazón de quienes te conocieron", escribieron en publicaciones de redes sociales compartiendo dolor.

El video de Juan Segovia que se viralizó "Yo quiero caminar por todos los barrios tranquilo así para que no me agarren", decía en el video el adolescente asesinado. Sobre el final de la grabación da a entender que alguien le decía "ahora te voy a sacar todas las zapatillas", sufriendo algún tipo de amenaza.

juan segovia Video: Alto Comedero informa El brutal crimen en Alto Comedero: salió por bebidas y no volvió Según vecinos, el ataque ocurrió fuera de la fiesta donde Juan participaba. "Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos", relataron testigos. El adolescente fue interceptado por varias personas, impedido de defenderse.

“Entre todos hay una guerra” Vecinos de Alto Comedero describieron un clima de enfrentamientos permanentes. “Hay una guerra entre barrios ”, expresó una vecina al mencionar conflictos reiterados entre jóvenes de sectores como las 47 Hectáreas, Tupac Amaru, 18 Hectáreas y zonas aledañas. Según los testimonios recogidos, las peleas no son hechos aislados: "Ya estaban antes, no es algo nuevo”, señaló otro vecino, que aseguró que estos cruces se repiten desde hace tiempo y generan temor. Cuatro menores demorados: la investigación en marcha Por el homicidio, cuatro menores quedaron demorados para determinar su participación. La causa está a cargo del Juzgado de Menores y se encuentra en etapa investigativa. Autoridades recolectan pruebas, incluyendo testimonios y videos de las redes que podrían ser clave.

