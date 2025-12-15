Vecinos de Alto Comedero reclaman más seguridad tras el crimen de un adolescente

El crimen de un adolescente de 15 años en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero generó una fuerte reacción entre los vecinos de la zona , que salieron a exponer su preocupación por la seguridad del barrio. Tras el hecho ocurrido durante la madrugada del sábado, los residentes apuntaron a la falta de presencia policial y a la reiteración de fiestas durante los fines de semana.

El ataque ocurrió en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, en medio de una pelea entre grupos de jóvenes. El adolescente murió luego de recibir heridas de arma blanca y otro menor permanece internado en el Hospital Materno Infantil, fuera de peligro. En el marco de la investigación, cuatro adolescentes quedaron demorados.

“Antes había una garita en el barrio y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina del sector. Según señalaron, desde que se retiró ese puesto fijo, la presencia policial disminuyó de forma notable.

Los vecinos coincidieron en la necesidad de contar con controles permanentes. “Necesitamos presencia policial en el barrio”, repitieron varios Y pidieron recorridas constantes y un mayor control durante la noche.

Algunos señalaron que los patrullajes resultan esporádicos. “A veces pasan los policías en bicicleta, pero nada más”, relató un vecino.

Fiestas frecuentes y encuentros convocados por redes

“Es habitual que todos los fines de semana haya fiestas en el barrio”, comentó una vecina, que advirtió sobre la falta de controles. Según los testimonios, muchas de estas reuniones se organizan a través de redes sociales.

“Esta vez terminó muy mal”, señalaron, en referencia al episodio que derivó en la muerte del adolescente y dejó a otro joven internado.

alto comedero barrio tupac amaru asesinato (2)

De acuerdo con la información policial, el crimen ocurrió durante una pelea entre grupos de jóvenes. Cuatro adolescentes quedaron demorados para establecer su participación en el hecho, entre ellos una mujer y tres varones, todos menores de edad.

En paralelo, otro adolescente permanece internado en el Hospital Materno Infantil, donde se encuentra bajo observación y fuera de peligro. Este lunes se realiza la autopsia al cuerpo del joven asesinado en la Morgue Judicial de Alto Comedero.