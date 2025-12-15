lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 12:33
Jujuy.

Vecinos de Alto Comedero reclaman más seguridad tras el crimen de un adolescente

Tras el asesinato de un joven de 15 años en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, vecinos piden presencia policial y alertan por fiestas frecuentes sin control.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Barrio Tupac Amaru, Alto Comedero.

Barrio Tupac Amaru, Alto Comedero.

Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero
Jujuy.

Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero
Belén Segovia
Dolor.

El desgarrador testimonio de la hermana de Juan, el adolescente asesinado en Alto Comedero

El ataque ocurrió en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, en medio de una pelea entre grupos de jóvenes. El adolescente murió luego de recibir heridas de arma blanca y otro menor permanece internado en el Hospital Materno Infantil, fuera de peligro. En el marco de la investigación, cuatro adolescentes quedaron demorados.

alto comedero tupac amaru (1)

El reclamo de los vecinos

“Antes había una garita en el barrio y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina del sector. Según señalaron, desde que se retiró ese puesto fijo, la presencia policial disminuyó de forma notable.

Los vecinos coincidieron en la necesidad de contar con controles permanentes. “Necesitamos presencia policial en el barrio”, repitieron varios Y pidieron recorridas constantes y un mayor control durante la noche.

Algunos señalaron que los patrullajes resultan esporádicos. “A veces pasan los policías en bicicleta, pero nada más”, relató un vecino.

Embed - BELÉN SEGOVIA - HERMANA DEL JOVEN ASESINADO EN ALTO COMEDERO

Fiestas frecuentes y encuentros convocados por redes

“Es habitual que todos los fines de semana haya fiestas en el barrio”, comentó una vecina, que advirtió sobre la falta de controles. Según los testimonios, muchas de estas reuniones se organizan a través de redes sociales.

“Esta vez terminó muy mal”, señalaron, en referencia al episodio que derivó en la muerte del adolescente y dejó a otro joven internado.

alto comedero barrio tupac amaru asesinato (2)

De acuerdo con la información policial, el crimen ocurrió durante una pelea entre grupos de jóvenes. Cuatro adolescentes quedaron demorados para establecer su participación en el hecho, entre ellos una mujer y tres varones, todos menores de edad.

En paralelo, otro adolescente permanece internado en el Hospital Materno Infantil, donde se encuentra bajo observación y fuera de peligro. Este lunes se realiza la autopsia al cuerpo del joven asesinado en la Morgue Judicial de Alto Comedero.

Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero

El desgarrador testimonio de la hermana de Juan, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

Revelan detalles del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Asesinaron a un adolescente tras una pelea en Alto Comedero

