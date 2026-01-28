Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy lanzó el programa “Rentas con Vos”, una iniciativa que busca acercar los servicios tributarios a los vecinos mediante jornadas de atención en barrios de la capital y localidades del interior donde no hay delegaciones permanentes.
El personal del organismo brindará asesoramiento, asistencia en trámites y orientación sobre herramientas digitales y medios de pago electrónicos, con el objetivo de facilitar la gestión de tributos y fortalecer la relación con los contribuyentes.
Cómo se desarrollarán las jornadas
Las actividades se realizarán en espacios comunitarios y en coordinación con municipios y organizaciones locales. Cada jornada será anunciada con anticipación a través de los canales oficiales y medios locales, para que los vecinos puedan planificar su asistencia.
Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran:
-
Asesoramiento sobre obligaciones fiscales
-
Orientación en el uso de medios de pago electrónicos
-
Actualización de datos de los contribuyentes
-
Capacitación en herramientas digitales
Objetivos del programa "rentas con vos"
Desde Rentas remarcaron que el programa busca acercar la institución al territorio, promover el uso de nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los servicios.
“Queremos que cada jujeño sienta que Rentas está a su lado, acompañándolo y ayudándolo a gestionar sus tributos de forma más simple, sin importar dónde viva”, destacaron desde el organismo.
Visitas Programadas:
Para conocer el cronograma completo de visitas y los servicios disponibles, los interesados pueden comunicarse al 0800-555-5599 o seguir las redes oficiales de Rentas Jujuy en Instagram y Facebook.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.