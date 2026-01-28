Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Dirección de rentas en Jujuy

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy lanzó el programa “Rentas con Vos”, una iniciativa que busca acercar los servicios tributarios a los vecinos mediante jornadas de atención en barrios de la capital y localidades del interior donde no hay delegaciones permanentes.

El personal del organismo brindará asesoramiento, asistencia en trámites y orientación sobre herramientas digitales y medios de pago electrónicos, con el objetivo de facilitar la gestión de tributos y fortalecer la relación con los contribuyentes.

Cómo se desarrollarán las jornadas Las actividades se realizarán en espacios comunitarios y en coordinación con municipios y organizaciones locales. Cada jornada será anunciada con anticipación a través de los canales oficiales y medios locales, para que los vecinos puedan planificar su asistencia.

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran: Asesoramiento sobre obligaciones fiscales

Orientación en el uso de medios de pago electrónicos

Actualización de datos de los contribuyentes

Capacitación en herramientas digitales Objetivos del programa "rentas con vos" Desde Rentas remarcaron que el programa busca acercar la institución al territorio, promover el uso de nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los servicios.

“Queremos que cada jujeño sienta que Rentas está a su lado, acompañándolo y ayudándolo a gestionar sus tributos de forma más simple, sin importar dónde viva”, destacaron desde el organismo. Visitas Programadas: Jueves 29/01 : Alto Comedero - Centro Cultural Jorge Cafrune

Viernes 30/01: Alto Comedero - Nido ARA San Juan Para conocer el cronograma completo de visitas y los servicios disponibles, los interesados pueden comunicarse al 0800-555-5599 o seguir las redes oficiales de Rentas Jujuy en Instagram y Facebook.

