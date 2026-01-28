miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 12:07
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

El organismo de la provincia de Jujuy ofrecerá asesoramiento y trámites en territorio para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Dirección de rentas en Jujuy

Dirección de rentas en Jujuy

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy lanzó el programa “Rentas con Vos”, una iniciativa que busca acercar los servicios tributarios a los vecinos mediante jornadas de atención en barrios de la capital y localidades del interior donde no hay delegaciones permanentes.

Lee además
Dirección Provincial de Rentas 
Importante.

Rentas aclara las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para comercio minorista y mayorista
Cronograma de pagos (Foto ilustrativa)
Capital.

Se puede sacar efectivo de las bocas de cobro en Rentas: dónde y hasta cuánto se puede extraer

El personal del organismo brindará asesoramiento, asistencia en trámites y orientación sobre herramientas digitales y medios de pago electrónicos, con el objetivo de facilitar la gestión de tributos y fortalecer la relación con los contribuyentes.

Cómo se desarrollarán las jornadas

Las actividades se realizarán en espacios comunitarios y en coordinación con municipios y organizaciones locales. Cada jornada será anunciada con anticipación a través de los canales oficiales y medios locales, para que los vecinos puedan planificar su asistencia.

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran:

  • Asesoramiento sobre obligaciones fiscales

  • Orientación en el uso de medios de pago electrónicos

  • Actualización de datos de los contribuyentes

  • Capacitación en herramientas digitales

Objetivos del programa "rentas con vos"

Desde Rentas remarcaron que el programa busca acercar la institución al territorio, promover el uso de nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los servicios.

“Queremos que cada jujeño sienta que Rentas está a su lado, acompañándolo y ayudándolo a gestionar sus tributos de forma más simple, sin importar dónde viva”, destacaron desde el organismo.

Visitas Programadas:

  • Jueves 29/01: Alto Comedero - Centro Cultural Jorge Cafrune

  • Viernes 30/01: Alto Comedero - Nido ARA San Juan

Para conocer el cronograma completo de visitas y los servicios disponibles, los interesados pueden comunicarse al 0800-555-5599 o seguir las redes oficiales de Rentas Jujuy en Instagram y Facebook.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rentas aclara las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para comercio minorista y mayorista

Se puede sacar efectivo de las bocas de cobro en Rentas: dónde y hasta cuánto se puede extraer

Prórroga de la moratoria de Rentas: hasta cuándo y cuáles son los beneficios

Cómo acceder al pago anticipado de Rentas municipal y provincial

Detienen a un hombre acusado de incendiar la casa de su expareja en Jujuy

Lo que se lee ahora
Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Prohibieron la pomada Mentisan video
Salud.

Prohibieron la pomada Mentisan: qué opina una farmacéutica sobre el uso

Un destino perfecto para quienes buscan paisajes sorprendentes. Agendalo para tus escapadas. video
Turismo.

El pueblo oculto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel