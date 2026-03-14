Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintos sectores de la provincia de Jujuy durante el fin de semana. El organismo anticipó precipitaciones y tormentas aisladas, algunas con intensidad moderada.

Tiempo. Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

Según el reporte oficial, las condiciones de inestabilidad se presentarán principalmente entre la tarde y la noche. Por ese motivo, las autoridades recomiendan a la población seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles cambios en el clima.

El aviso meteorológico abarca varios departamentos y sectores de la provincia. Las áreas incluidas en la alerta amarilla son:

En estas regiones podrían registrarse tormentas localmente fuertes, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

tormentas fuertes

El pronóstico del SMN indica que en San Salvador de Jujuy el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 18°C y una máxima estimada en 26°C.

Durante la mañana se esperan condiciones mayormente nubladas, mientras que hacia la tarde y la noche aumentan las probabilidades de tormentas aisladas. El porcentaje de precipitación se ubica entre el 10% y el 40%.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este tipo de fenómenos, el SMN sugiere adoptar medidas preventivas:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Las autoridades aconsejan seguir la evolución del pronóstico durante el fin de semana, ya que las condiciones meteorológicas pueden actualizarse con el paso de las horas.