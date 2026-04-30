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30 de abril de 2026 - 10:09
Jujuy.

Transporte en Jujuy por el día del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia

Este jueves 30 de abril el transporte urbano en Jujuy funcionará hasta las 22, mientras que el viernes 1° de mayo no habrá colectivos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
transporte terminal
Jujuy: Transporte en el día del trabajador

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Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron que este jueves 30 de abril los colectivos urbanos circularán con normalidad, pero solo hasta las 22 horas.

Para el viernes 1° de mayo, en cambio, no habrá servicio de colectivos urbanos en la provincia. El servicio recién se retomará el sábado 2 de mayo desde las 5 de la mañana. Además, durante toda la jornada del feriado tampoco funcionarán el Ascensor Urbano ni el Estacionamiento Tarifado. En cuanto al Transporte Alternativo, trabajará con Tarifa 2.

No habrá servicio de colectivos urbanos No habrá servicio de colectivos urbanos

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Jueves 30 de abril: hasta las 22 horas.

Viernes 1° de mayo: no habrá servicio de colectivos urbanos

- El Transporte Alternativo, trabajará con Tarifa 2.

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Este jueves 30 de abril el transporte urbano en Jujuy funcionar&aacute; hasta las 22, mientras que el viernes 1&deg; de mayo no habr&aacute; colectivos.

Este jueves 30 de abril el transporte urbano en Jujuy funcionará hasta las 22, mientras que el viernes 1° de mayo no habrá colectivos.

Transporte de media distancia: cómo funcionará hoy jueves 30 de abril

En el caso del transporte interjurisdiccional y de media distancia, la Terminal de Ómnibus de Jujuy informó que este jueves 30 de abril los servicios hacia San Antonio, Los Alisos, El Carmen, Monterrico, Perico y Aguas Calientes tendrán sus últimas salidas a las 19:30.

Para La Mendieta, el último servicio saldrá a las 19:40. En tanto, Palma Sola mantendrá todos sus horarios, al igual que los servicios hacia San Pedro y Libertador.

En el norte provincial, los viajes hacia Purmamarca y Tilcara funcionarán normal, con todos los horarios. Para Humahuaca y La Quiaca, la terminal detalló que Jama Bus saldrá a las 16:30, El Quiqueño a las 18:45, mientras que Panamericano y Balut trabajarán con sus horarios habituales. También Susques tendrá servicio normal con Andes Bus y Travil.

Jueves 30 de abril

  • San Antonio, Los Alisos, El Carmen, Monterrico, Perico y Aguas Calientes: útimas salidas a las 19:30.
  • La Mendieta: 19:40
  • Palma Sola, San Pedro y Libertador: mantendrá todos sus horarios
  • Purmamarca y Tilcara: funcionarán normal
  • Humahuaca y La Quiaca: Jama Bus saldrá a las 16:30
  • El Quiqueño a las 18:45
  • Panamericano y Balut trabajarán con sus horarios habituales
  • También Susques tendrá servicio normal con Andes Bus y Travil.
Dia del trabajador: Transprote
Jujuy: Transporte en el día del trabajador

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Qué pasará el viernes 1° de mayo

No habrá servicios hacia varias localidades del ramal y los valles No habrá servicios hacia varias localidades del ramal y los valles

El viernes 1° de mayo, día del feriado nacional, no habrá servicios hacia varias localidades del ramal y los valles. La terminal informó que estarán sin servicio El Carmen, San Antonio, Perico, Aguas Calientes, La Mendieta y Palma Sola.

En cambio, sí habrá algunos servicios hacia el norte.

  • Para Purmamarca, está prevista una salida a las 17:30.
  • Hacia La Quiaca, Balut mantendrá sus horarios normales,
  • El Quiqueño saldrá a las 18:45
  • Panamericano tendrá una salida a las 15:00.

En cuanto a San Pedro y Libertador, los servicios comenzarán a funcionar a partir de las 8:40, con horarios habituales desde ese momento.

Jujuy: Transporte en el día del trabajador
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Cómo funcionarán los viajes nacionales e internacionales

La terminal también dio a conocer el esquema para los servicios nacionales e internacionales.

Viajes Nacionales

En el caso de los nacionales, este jueves 30 de abril trabajarán normal Vía Tac, Flecha Bus, La Veloz del Norte, 20 de Junio, Andesmar y Balut.

Para el viernes 1° de mayo, Vía Tac, 20 de Junio y Balut circularán normal. Flecha Bus y La Veloz del Norte comenzarán a operar a partir de las 15:00, mientras que Andesmar lo hará desde las 16:00.

Servicio internacional

Respecto de los servicios internacionales, la terminal indicó que Juárez, Pullman y Frontera y Andesmar Chile funcionarán normal ambos días.

Así, quienes tengan pensado viajar entre este jueves y el feriado deberán prestar atención a los horarios y a los destinos que directamente no tendrán servicio, especialmente en el transporte urbano y en varias líneas provinciales de media distancia.

Jujuy: Transporte en el día del trabajador
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