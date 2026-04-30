Transporte en Jujuy por el día del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia

Con la llegada del Día del Trabajador, Jujuy tendrá cambios importantes en el funcionamiento del transporte urbano, alternativo y de media y larga distancia.
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Este jueves 30 de abril el transporte urbano en Jujuy funcionará hasta las 22, mientras que el viernes 1° de mayo no habrá colectivos.
Con la llegada del Día del Trabajador, Jujuy tendrá cambios importantes en el funcionamiento del transporte urbano, alternativo y de media y larga distancia.
Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron que este jueves 30 de abril los colectivos urbanos circularán con normalidad, pero solo hasta las 22 horas.
Para el viernes 1° de mayo, en cambio, no habrá servicio de colectivos urbanos en la provincia. El servicio recién se retomará el sábado 2 de mayo desde las 5 de la mañana. Además, durante toda la jornada del feriado tampoco funcionarán el Ascensor Urbano ni el Estacionamiento Tarifado. En cuanto al Transporte Alternativo, trabajará con Tarifa 2.
Jueves 30 de abril: hasta las 22 horas.
Viernes 1° de mayo: no habrá servicio de colectivos urbanos
- El Transporte Alternativo, trabajará con Tarifa 2.
En el caso del transporte interjurisdiccional y de media distancia, la Terminal de Ómnibus de Jujuy informó que este jueves 30 de abril los servicios hacia San Antonio, Los Alisos, El Carmen, Monterrico, Perico y Aguas Calientes tendrán sus últimas salidas a las 19:30.
Para La Mendieta, el último servicio saldrá a las 19:40. En tanto, Palma Sola mantendrá todos sus horarios, al igual que los servicios hacia San Pedro y Libertador.
En el norte provincial, los viajes hacia Purmamarca y Tilcara funcionarán normal, con todos los horarios. Para Humahuaca y La Quiaca, la terminal detalló que Jama Bus saldrá a las 16:30, El Quiqueño a las 18:45, mientras que Panamericano y Balut trabajarán con sus horarios habituales. También Susques tendrá servicio normal con Andes Bus y Travil.
El viernes 1° de mayo, día del feriado nacional, no habrá servicios hacia varias localidades del ramal y los valles. La terminal informó que estarán sin servicio El Carmen, San Antonio, Perico, Aguas Calientes, La Mendieta y Palma Sola.
En cambio, sí habrá algunos servicios hacia el norte.
En cuanto a San Pedro y Libertador, los servicios comenzarán a funcionar a partir de las 8:40, con horarios habituales desde ese momento.
La terminal también dio a conocer el esquema para los servicios nacionales e internacionales.
En el caso de los nacionales, este jueves 30 de abril trabajarán normal Vía Tac, Flecha Bus, La Veloz del Norte, 20 de Junio, Andesmar y Balut.
Para el viernes 1° de mayo, Vía Tac, 20 de Junio y Balut circularán normal. Flecha Bus y La Veloz del Norte comenzarán a operar a partir de las 15:00, mientras que Andesmar lo hará desde las 16:00.
Respecto de los servicios internacionales, la terminal indicó que Juárez, Pullman y Frontera y Andesmar Chile funcionarán normal ambos días.
Así, quienes tengan pensado viajar entre este jueves y el feriado deberán prestar atención a los horarios y a los destinos que directamente no tendrán servicio, especialmente en el transporte urbano y en varias líneas provinciales de media distancia.
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