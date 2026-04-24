El Ascensor Urbano 2 fuera de servicio: qué días y desde qué hora

Ascensor Urbano 2

El Ascensor Urbano 2 permanecerá fuera de servicio, según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad por trabajos de mantenimiento.

Será desde el sábado por tareas de desinfección programadas en San Salvador de Jujuy. La medida afectará al transporte ubicado en la intersección de calles Fascio y Lamadrid, ya que no estará operativo durante ese período.

Desinfección en el Ascensor Urbano 2 Según informaron desde el municipio, la interrupción del servicio comenzará el sábado 25 y se extendería hasta el domingo 26. Los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento e higiene previstas para garantizar las condiciones del transporte.

Ascensor Urbano 2 Ascensor Urbano 2 Cuándo volverá a funcionar De acuerdo con lo indicado por la Secretaría de Servicios Públicos, se prevé que el servicio se normalice a partir de las 12 horas del domingo 26. La Municipalidad solicitó a los usuarios tener en cuenta esta interrupción al momento de planificar sus traslados por la zona.

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