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24 de abril de 2026 - 16:22
Jujuy.

El Ascensor Urbano 2 fuera de servicio: qué días y desde qué hora

El Ascensor Urbano 2, ubicado en Fascio y Lamadrid, permanecerá fuera de servicio por trabajos de mantenimiento e higiene.

Ascensor Urbano 2&nbsp;

Ascensor Urbano 2 

El Ascensor Urbano 2 permanecerá fuera de servicio, según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad por trabajos de mantenimiento.

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Según informaron desde el municipio, la interrupción del servicio comenzará el sábado 25 y se extendería hasta el domingo 26. Los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento e higiene previstas para garantizar las condiciones del transporte.

Ascensor Urbano 2
Ascensor Urbano 2

Ascensor Urbano 2

Cuándo volverá a funcionar

De acuerdo con lo indicado por la Secretaría de Servicios Públicos, se prevé que el servicio se normalice a partir de las 12 horas del domingo 26. La Municipalidad solicitó a los usuarios tener en cuenta esta interrupción al momento de planificar sus traslados por la zona.

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