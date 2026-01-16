viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 13:46
Jujuy.

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

En la administración del ascensor urbano se reúnen decenas de DNI, carnets y licencias que vecinos encuentran y entregan para su devolución.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Documentos en el ascensor urbano.

Documentos en el ascensor urbano.

Entre los documentos resguardados figuran DNI, carnets de obras sociales, licencias de conducir y cédulas de identidad. La mayoría aparece en inmediaciones del propio ascensor urbano y en zonas de circulación intensa, donde el movimiento diario favorece los extravíos.

La práctica se repite con frecuencia. Personas que hallan documentación personal optan por acercarse a la administración y entregarla, con la expectativa de que los titulares puedan recuperarla sin mayores trámites.

Un circuito solidario que se repite a diario

Desde la administración señalaron que el ingreso de documentos perdidos ocurre casi todos los días. Vecinos, trabajadores y usuarios del ascensor urbano encuentran credenciales en la calle, en veredas o en espacios comunes y las acercan al lugar.

La acumulación de documentos responde a esa conducta solidaria. En estanterías y carpetas se ordenan los DNI y carnets, a la espera de que sus dueños consulten y puedan retirarlos de forma directa.

El sistema funciona como un punto informal de objetos perdidos, sostenido por la colaboración espontánea de la comunidad.

Qué tipo de documentación se resguarda

La mayor cantidad corresponde a documentos nacionales de identidad. También se registran carnets de obras sociales, licencias de conducir y cédulas de identificación vehicular.

En muchos casos, los documentos aparecen sin billetera ni otros elementos personales, lo que dificulta el contacto directo con los titulares. Por ese motivo, la administración conserva cada credencial y aguarda que los dueños se acerquen por iniciativa propia.

El volumen de documentación resguardada refleja tanto la circulación cotidiana por la zona como la predisposición de la gente a no dejar los documentos abandonados.

Cómo pueden recuperarse los documentos

Las personas que extraviaron documentación pueden acercarse a la administración del ascensor urbano y consultar si su credencial se encuentra allí. La verificación se realiza de manera simple, con la identificación del titular.

El horario de atención coincide con el funcionamiento habitual del ascensor urbano, lo que permite consultas en distintos momentos del día.

