jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 16:10
Mantenimiento.

Un ascensor urbano cerrará temporalmente por desinfección: cuándo será

El fin de semana un ascensor urbano en San Salvador de Jujuy permanecerá cerrado por trabajos de desinfección.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cerrarán un ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Cerrarán un ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que un ascensor urbano permanecerá cerrado este fin de semana por trabajos de desinfección que insumirá 24 horas.

Lee además
las mascotas de compania tambien podran subir a ascensores urbanos: desde cuando
San Salvador.

Las mascotas de compañía también podrán subir a ascensores urbanos: desde cuándo
Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Se trata del ascensor urbano 2 que está ubicado en la intersección de las calles Fascio y Lamadrid en la capital jujeña. El cierre temporal será el próximo sábado 24 del corriente mes y los trabajos en el transporte durarán 24 horas.

La interrupción del servicio responde a la realización de tareas de desinfección programadas. El servicio se reanudará con normalidad el domingo 25 de enero a partir de las 13 horas, garantizando nuevamente el traslado de los usuarios que hacen uso de este medio de movilidad urbana.

533e76bc-5618-46eb-be17-5c22ff2f59e7.jpg
San Salvador de Jujuy: el ascensor urbano de barrio Belgrano.

San Salvador de Jujuy: el ascensor urbano de barrio Belgrano.

Ascensor urbano, clave para recuperar decenas de documentos perdidos

El ascensor urbano se transformó en un lugar clave para la recuperación de documentos extraviados. En sus oficinas administrativas se concentran cerca de 50 credenciales personales que vecinos y visitantes encuentran en la vía pública y deciden dejar allí para facilitar su devolución a los dueños.

Entre los documentos resguardados figuran DNI, carnets de obras sociales, licencias de conducir y cédulas de identidad. La mayoría aparece en inmediaciones del propio ascensor urbano y en zonas de circulación intensa, donde el movimiento diario favorece los extravíos.

Desde la administración señalaron que el ingreso de documentos perdidos ocurre casi todos los días. Vecinos, trabajadores y usuarios del ascensor urbano encuentran credenciales en la calle, en veredas o en espacios comunes y las acercan al lugar.

Documentos en el ascensor urbano
Documentos en el ascensor urbano.

Documentos en el ascensor urbano.

Qué tipo de documentación se resguarda

La mayor cantidad corresponde a documentos nacionales de identidad. También se registran carnets de obras sociales, licencias de conducir y cédulas de identificación vehicular.

En muchos casos, los documentos aparecen sin billetera ni otros elementos personales, lo que dificulta el contacto directo con los titulares. Por ese motivo, la administración conserva cada credencial y aguarda que los dueños se acerquen por iniciativa propia.

Cómo pueden recuperarse los documentos

Las personas que extraviaron documentación pueden acercarse a la administración del ascensor urbano y consultar si su credencial se encuentra allí. La verificación se realiza de manera simple, con la identificación del titular. El horario de atención coincide con el funcionamiento habitual del ascensor urbano, lo que permite consultas en distintos momentos del día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las mascotas de compañía también podrán subir a ascensores urbanos: desde cuándo

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

El Ascensor Urbano 2 cierra por dos días en San Salvador Jujuy: cuándo será

Un ascensor urbano cierra este viernes por mantenimiento

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Lo que se lee ahora
cierran el paso de jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Jueves de Padrinos.
Fiesta.

Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel