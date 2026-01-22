Un ascensor urbano cerrará temporalmente por desinfección: cuándo será

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que un ascensor urbano permanecerá cerrado este fin de semana por trabajos de desinfección que insumirá 24 horas.

San Salvador. Las mascotas de compañía también podrán subir a ascensores urbanos: desde cuándo

Se trata del ascensor urbano 2 que está ubicado en la intersección de las calles Fascio y Lamadrid en la capital jujeña . El cierre temporal será el próximo sábado 24 del corriente mes y los trabajos en el transporte durarán 24 horas.

La interrupción del servicio responde a la realización de tareas de desinfección programadas. El servicio se reanudará con normalidad el domingo 25 de enero a partir de las 13 horas , garantizando nuevamente el traslado de los usuarios que hacen uso de este medio de movilidad urbana.

533e76bc-5618-46eb-be17-5c22ff2f59e7.jpg San Salvador de Jujuy: el ascensor urbano de barrio Belgrano.

Ascensor urbano, clave para recuperar decenas de documentos perdidos

El ascensor urbano se transformó en un lugar clave para la recuperación de documentos extraviados. En sus oficinas administrativas se concentran cerca de 50 credenciales personales que vecinos y visitantes encuentran en la vía pública y deciden dejar allí para facilitar su devolución a los dueños.

Entre los documentos resguardados figuran DNI, carnets de obras sociales, licencias de conducir y cédulas de identidad. La mayoría aparece en inmediaciones del propio ascensor urbano y en zonas de circulación intensa, donde el movimiento diario favorece los extravíos.

Desde la administración señalaron que el ingreso de documentos perdidos ocurre casi todos los días. Vecinos, trabajadores y usuarios del ascensor urbano encuentran credenciales en la calle, en veredas o en espacios comunes y las acercan al lugar.

Documentos en el ascensor urbano Documentos en el ascensor urbano.

Qué tipo de documentación se resguarda

La mayor cantidad corresponde a documentos nacionales de identidad. También se registran carnets de obras sociales, licencias de conducir y cédulas de identificación vehicular.

En muchos casos, los documentos aparecen sin billetera ni otros elementos personales, lo que dificulta el contacto directo con los titulares. Por ese motivo, la administración conserva cada credencial y aguarda que los dueños se acerquen por iniciativa propia.

Cómo pueden recuperarse los documentos

Las personas que extraviaron documentación pueden acercarse a la administración del ascensor urbano y consultar si su credencial se encuentra allí. La verificación se realiza de manera simple, con la identificación del titular. El horario de atención coincide con el funcionamiento habitual del ascensor urbano, lo que permite consultas en distintos momentos del día.