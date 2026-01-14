Un ascensor urbano cierra este viernes por mantenimiento

Confirmaron desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Secretaría de Servicios Públicos, que este viernes 16 de enero del 2026 cerrará un ascensor urbano por trabajos de mantenimiento.

Se trata del ascensor número 1 que está ubicado en las adyacencias a la Vieja Terminal , que no funcionará por trabajos que optimicen su funcionamiento. El transporte retomará el servicio nuevamente el sábado 17 a partir de las 13 horas.

¿Qué es el ascensor urbano?

El ascensor urbano es un sistema de transporte vertical que facilita la conexión entre diferentes niveles topográficos de una ciudad, especialmente en zonas con desniveles o pendientes pronunciadas, permitiendo un acceso más cómodo y rápido entre áreas altas y bajas.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad proyecta construir un nuevo ascensor urbano en San Salvador de Jujuy, que sería el tercero tras los que funcionan en la Vieja Terminal y en el barrio Belgrano, que se instalará entre la avenida Santibáñez y José Hernández.

Tendrá conexión a las calles 3 de Febrero y Pastor, en el barrio Villa San Martín. El proyecto incluye no solo la construcción de la torre y la pasarela, sino también la reparación y refacción de la escalera existente en esa zona.

Ya se hizo la licitación para la obra civil, y las máquinas de los ascensores ya fueron adquiridas y se encuentran en depósito. La obra será similar a la realizada en el barrio Belgrano, tanto estéticamente como constructivamente.

ascensor urbano.jpg Construirán un nuevo ascensor urbano

Se realizarán obras complementarias por vía de administración, como mejoras en la zona de acceso sobre avenida Santibáñez, ensanche de veredas y pavimentación de una cuadra pendiente en calle 3 de Febrero para mejorar la transitabilidad del sector.

La elección del lugar responde a que en la zona circula más del 90 % de los colectivos, y se encuentra cerca del Hospital de Niños, Hospital Pablo Soria, escuelas como Juanita Stevens y el Colegio del Salvador, el Colegio Martín Pescador, la Comisaría 44 y otras instituciones.