martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 15:41
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Se realizó la apertura de sobres para la construcción de un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Se realizó la apertura de sobres del concurso de precios para la obra civil de un nuevo ascensor urbano en San Salvador de Jujuy. Será el tercero que construye la Municipalidad de la capital, tras los que funcionan en la vieja terminal y en el barrio Belgrano.

Se instalará entre la avenida Santibáñez y José Hernández, con conexión a las calles 3 de Febrero y Pastor, en el barrio Villa San Martín. El proyecto tiene un plazo de ejecución de siete meses e incluirá no solo la construcción de la torre y la pasarela, sino también la reparación y refacción de la escalera existente.

El Intendente agregó que la obra conectará todo Villa San Martín, “beneficiando a personas con discapacidad, niños, adultos mayores y la comunidad en general”, y subrayó que “permitirá una comunicación directa con el sector del Hospital de Niños y la zona del Parque San Martín”.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

El Jefe Comunal que encabezó el acto formal de la licitación, agregó que “seguimos trabajando. Ya tenemos adquiridos los ascensores; ahora comienza la obra civil. La comisión se reunirá para adjudicarla de inmediato”.

La licitación para el nuevo ascensor urbano

El secretario de Obras Públicas Aldo Montiel, aclaró que el concurso de precios “hace referencia a la obra civil” y confirmó que “las máquinas de los ascensores ya fueron adquiridas y se encuentran en depósito, a la espera de la adjudicación de la obra”.

El funcionario indicó que “se presentaron dos empresas locales” y precisó que “la obra será similar a la realizada en el barrio Belgrano, tanto estéticamente como constructivamente. La torre estará ubicada en la avenida Santibáñez y José Hernández”.

“Calculamos que la obra demandará siete meses de ejecución, incluyendo la torre y la pasarela que la conecta, así como la reparación de la escalera existente”, agregó Montiel y dijo que a diferencia del barrio Belgrano, “en este caso la escalera es independiente”.

Confirmó que se realizarán obras complementarias por vía de administración, como mejoras en la zona de acceso sobre avenida Santibáñez, ensanche de veredas y pavimentación de una cuadra pendiente en calle 3 de Febrero, “garantizando la seguridad de los peatones”.

Montiel explicó que “la elección del lugar responde a que en la zona circula más del 90 % de los colectivos, y se encuentra cerca del Hospital de Niños, Hospital Pablo Soria, escuelas como Juanita Stevens y el Colegio del Salvador, el Colegio Martín Pescador, la Comisaría 44 y otras instituciones. La idea es brindar más servicios a los vecinos, facilitando la conexión con el centro de la Ciudad y entidades oficiales”.

