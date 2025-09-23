martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 12:29
Justicia.

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando "estoy vivo"

La madre del supuesto muerto, identificó erróneamente el cadáver y le entregaron el cuerpo equivocado. Qué dijeron las autoridades

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
cajon

Una situación insólita pasó en Tucumán, cuando un joven de 22 años, al que todos creían fallecido irrumpió en su propio velorio exclamando: “¡Estoy vivo!”. Este momento dejó en evidencia una grave confusión en el proceso de identificación de un cuerpo atropellado sobre la ruta que conecta con la ciudad tucumana de Alderetes.

Identidad equivocada

El subjefe de la regional este, Carlos Ramírez, de la comisaría de Alderetes relató que el jueves de la semana pasada, en horas de la madrugada, tomaron conocimiento que “un hombre se habría quitado la vida, en una ruta alternativa a la altura del puente Ingeniero Barros, arrojándose bajo las ruedas de un camión”.

De inmediato, según el testimonio del oficial, intervino la comisaría jurisdiccional quien puso en conocimiento de esta situación a las autoridades judiciales. “De esta forma, se identificó al conductor del camión, como también se le realizaron los dosajes, y se dio intervención al personal de criminalística de la policía y al médico de policía, quien constató y otorgó la inhumación de occiso”, informó al medio tucumano.

Al amanecer, tal cual describió Ramírez, los familiares de esta persona se hicieron presentes “de manera espontánea” en la comisaría de Alderetes, “manifestando de que la persona fallecida era su hijo”. De esta forma, la policía acompañó a la madre a reconocer el cuerpo. “Es muy lamentable lo que le tocó vivir a esta persona, pero ellos lo reconocieron y es por ello que se comunicó a la autoridad judicial y se le hizo entrega mediante un acta de entrega de inhumación", resaltó el oficial.

image

Velatorio, llamado y sorpresa

Con el correr de las horas, una inesperada novedad llegó a oídos de las autoridades de Alderetes cuando personal de la comisaría de Villa Carmela se comunicó con ellos. “Manifestaron que se estaba desarrollando un velorio en un domicilio en Villa Carmela y que se había hecho presente la persona viva, que supuestamente había fallecido”, indicó el subjefe de la comisaría.

El desconcierto fue inmediato entre los presentes en la ceremonia fúnebre. Ana Laura, una vecina, describió la escena a La Gaceta de Tucumán: “Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”, según relató al medio tucumano, como si fuese una fiel representación del clásico de Alejandro Doria.

Tras el incidente, la comisaría de Villa Carmela fue notificada y el fiscal Sale dispuso que el joven fuera entrevistado. En su declaración, el muchacho —cuya identidad no fue revelada— confirmó que se encontraba consumiendo drogas en Alderetes al momento del atropello y que desconocía que su familia lo había identificado como la víctima.

