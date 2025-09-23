martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 12:48
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 23 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 23 de septiembre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 23 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, martes 23 de septiembre

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 8536 - (36 - La manteca)

  1. 8536
  2. 9444
  3. 2877
  4. 4772
  5. 9123
  6. 8515
  7. 3110
  8. 6841
  9. 8481
  10. 4005
  11. 6593
  12. 1860
  13. 3780
  14. 5982
  15. 5632
  16. 3742
  17. 1556
  18. 6334
  19. 4513
  20. 2453

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

