Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 3 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 39, que según el significado de los sueños quiere decir "Lluvia".

A la cabeza quedó el 24, que según el significado de los sueños quiere decir "Caballo".

1° 4424

2° 9646

3° 0463

4° 8166

5° 5250

6° 2431

7° 3655

8° 4920

9° 5600

10° 9413

11° 0006

12° 3512

13° 0142

14° 8266

15° 4340

16° 3652

17° 1095

18° 8073

19° 3502

20° 8591

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 26, que según el significado de los sueños quiere decir "La misa".

1° 1126

2° 3733

3° 2960

4° 5710

5° 1183

6° 6584

7° 1667

8° 9619

9° 9895

10° 5722

11° 7280

12° 8194

13° 7740

14° 0402

15° 1772

16° 7912

17° 4681

18° 2127

19° 3806

20° 9826

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 74, que según el significado de los sueños quiere decir "Gente Negra".

1° 7874

2° 9432

3° 8659

4° 3119

5° 0807

6° 2882

7° 3449

8° 2446

9° 5089

10° 0778

11° 1215

12° 5789

13° 7072

14° 5314

15° 5336

16° 5323

17° 5605

18° 5394

19° 4062

20° 9372

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.