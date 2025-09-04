Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Tras ocho horas de trabajo, finalizaron las tareas de mantenimiento en el acueducto de barrio Ciudad de Nieva. Desde Agua Potable de Jujuy S.E. confirmaron a TodoJujuy.com que el servicio comenzará a restablecerse de manera paulatina pasado el mediodía de este jueves 4 de septiembre.

A qué hora volvería el agua a los barrios de San Salvador de Jujuy Según precisaron desde la empresa a nuestro medio, los trabajos concluyeron a las 5 de la madrugada de este jueves en el acueducto de Ciudad de Nieva.

“Pasado el mediodía, a medida que las cisternas de Sargento Cabral y Planta Snopek recuperen sus niveles, volverá el servicio”, señalaron desde Agua Potable. No obstante, aclararon que la zona alta de Alto Comedero demorará “un poco más” en normalizarse el abastecimiento debido a su trayecto.

Asimismo, informaron que continuarán con la entrega de agua en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy, hasta que se regularice el sistema en su totalidad.

acueducto ciudad de nieva jujuy (1) Repartirán agua en los barrios afectados de San Salvador de Jujuy Mediante un comunicado, la empresa prestadora del servicio informó que, debido a la alta demanda provocada por la falta de servicio, este jueves 4 de septiembre se irán modificando los puntos de abastecimiento de agua para los usuarios, con inicio a partir de las 7.00. Asimismo, señalaron que los establecimientos esenciales, como el Hospital Carlos Snopek, el Servicio Penitenciario y los CAPS o puestos de salud, continuarán siendo abastecidos mediante camiones cisterna. Los puntos donde entregarán agua este jueves 4 de septiembre 1- Barrio Norte Cisterna Quebrada de los Pájaros.

Cisterna Barrio el Cortijo.

Cisterna de los Ingenieros calle Glaciar Perito Moreno y Bariloche 2- Barrio Cerro las Rosas Punto República Dominicana

Posta de Yatasto

Prolongación Olavarría y Aguirre 3- Barrio Coronel Arias Punto Coranzulí y 18 de Noviembre 4- Barrio Santa Rosa Dr. Soto y Pasaje ( gimnasio Urbano) 5- Barrio Mariano Moreno 6- Barrio Cuyaya 7- Barrio EPAM 3 8- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza 9- Barrio Alto Comedero La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956

Punto Reparto 2: Mza 57 y 58

Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana

Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ Loteo Nueva Ciudad

Punto Reparto 5: calle 407 y 400

Punto Reparto 6: calle 334 y 291 Aires de campo -->por la calle principal

Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas

Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti

Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB

Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos

Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad. Bicentenario

Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca

Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6

Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático El Milagro

Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260

Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru

Punto Reparto 3:14 Has Nuevo Alisos

Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)

Punto Reparto 2: Country Las Delicias

Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.