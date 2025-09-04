Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Golpe al bolsillo. Coquear es más caro: volvió a aumentar el precio de la hoja de coca

24 horas. Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Mediante un comunicado, la empresa prestadora del servicio informó que, debido a la alta demanda provocada por la falta de servicio, este jueves 4 de septiembre se irán modificando los puntos de abastecimiento de agua para los usuarios, con inicio a partir de las 7.00.

Asimismo, señalaron que los establecimientos esenciales, como el Hospital Carlos Snopek , el Servicio Penitenciario y los CAPS o puestos de salud , continuarán siendo abastecidos mediante camiones cisterna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.