Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Desde la noche del miércoles 3 de septiembre comenzó un corte programado en el suministro de agua potable que afecta a varios barrios del centro de la ciudad y de Alto Comedero. Por este motivo, Agua Potable de Jujuy S.E. detalló cuáles serán los sectores en los que se distribuirá agua.
El comunicado de Agua Potable sobre el cronograma de entrega de agua
Mediante un comunicado, la empresa prestadora del servicio informó que, debido a la alta demanda provocada por la falta de servicio, este jueves 4 de septiembre se irán modificando los puntos de abastecimiento de agua para los usuarios, con inicio a partir de las 7.00.
Asimismo, señalaron que los establecimientos esenciales, como el Hospital Carlos Snopek, el Servicio Penitenciario y los CAPS o puestos de salud, continuarán siendo abastecidos mediante camiones cisterna.
