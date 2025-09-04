jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 07:07
Atención.

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Por el corte de agua en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, comunicaron que este jueves 4 de septiembre distribuirán agua en varios sectores capitalinos.

Por  Gabriela Bernasconi
sin agua agua
El comunicado de Agua Potable sobre el cronograma de entrega de agua

Mediante un comunicado, la empresa prestadora del servicio informó que, debido a la alta demanda provocada por la falta de servicio, este jueves 4 de septiembre se irán modificando los puntos de abastecimiento de agua para los usuarios, con inicio a partir de las 7.00.

Asimismo, señalaron que los establecimientos esenciales, como el Hospital Carlos Snopek, el Servicio Penitenciario y los CAPS o puestos de salud, continuarán siendo abastecidos mediante camiones cisterna.

hospital sponek

Los puntos donde entregarán agua este jueves 4 de septiembre

1- Barrio Norte

  • Cisterna Quebrada de los Pájaros.
  • Cisterna Barrio el Cortijo.
  • Cisterna de los Ingenieros calle Glaciar Perito Moreno y Bariloche

2- Barrio Cerro las Rosas

  • Punto República Dominicana
  • Posta de Yatasto
  • Prolongación Olavarría y Aguirre

3- Barrio Coronel Arias

  • Punto Coranzulí y 18 de Noviembre

4- Barrio Santa Rosa

  • Dr. Soto y Pasaje ( gimnasio Urbano)

5- Barrio Mariano Moreno

6- Barrio Cuyaya

7- Barrio EPAM 3

8- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza

9- Barrio Alto Comedero

  • La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956
  • Punto Reparto 2: Mza 57 y 58
  • Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana
  • Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ

  • Loteo Nueva Ciudad
  • Punto Reparto 5: calle 407 y 400
  • Punto Reparto 6: calle 334 y 291

  • Aires de campo -->por la calle principal
  • Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas
  • Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti
  • Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB

  • Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB
  • Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos
  • Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.

  • Bicentenario
  • Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca
  • Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6
  • Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático

  • El Milagro
  • Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260
  • Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru
  • Punto Reparto 3:14 Has

  • Nuevo Alisos
  • Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)
  • Punto Reparto 2: Country Las Delicias
  • Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.

