miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 20:46
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Agua Potable anunció un corte de agua por la reparación definitiva del acueducto 710 PEAD (polietileno de alta densidad) en Ciudad de Nieva

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
GIF SIN AGUA.gif
La medida se extenderá por 24 horas y responde a la necesidad de ejecutar la reparación definitiva del acueducto principal de Ciudad de Nieva.

WhatsApp Video 2025-09-03 at 20.07.17

El presidente de la empresa, ingeniero Juan Carlos García, explicó que se había realizado una reparación provisoria, pero ahora corresponde instalar una pieza especial que garantice la presión y el servicio de manera permanente. “Es imposible hacer esta intervención sin cortar el agua. Se trata de un trabajo complejo y de gran magnitud”, indicó.

Embed - Juan Carlos García

Modalidad del corte de agua

Los primeros barrios en experimentar la falta de agua serán Cuyaya y Mariano Moreno, a partir de las 21 horas del miércoles. Luego, el impacto se extenderá progresivamente hacia otros sectores de la capital y de Alto Comedero, entre ellos Norte, Coronel Arias, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Alto Gorriti y numerosos complejos habitacionales. Además, se anticipó baja presión en Gorriti, San Pedrito y Almirante Brown.

García señaló que la fecha fue elegida de manera estratégica. “El jueves hay pronóstico de bajas temperaturas y, en general, eso implica un menor consumo de agua. De esta manera buscamos reducir el impacto en los hogares”, explicó el titular de Agua Potable.

Ante la magnitud del corte, se desplegará un operativo de emergencia con ocho camiones cisterna destinados a abastecer a centros de salud, escuelas y vecinos de las zonas más afectadas. Defensa Civil también colaborará con unidades de refuerzo, aunque se aclaró que el Hospital continuará recibiendo agua desde la planta Snopek y no sufrirá interrupciones.

Alicia Zamora

Transito sobre Ruta Nacional 9

Además de la falta de agua, se prevé una afectación al tránsito en la Ruta 9, a la altura de la rotonda de acceso a Ciudad de Nieva, donde se concentrarán los trabajos. Se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas. El servicio comenzará a normalizarse en la tarde-noche del jueves.

Agua Potable anunció un corte de agua desde el miércoles por la reparación definitiva del acueducto 710 PEAD (polietileno de alta densidad) en Ciudad de Nieva

Detalles del trabajo de Agua Potable

  • Miércoles 3 de septiembre
  • Reparación de acueducto 710 PEAD – Ciudad de Nieva – desde las 18hs

El suministro de agua se verá interrumpido en estas zonas

* Capital: B° Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada.

* Alto Comedero: Sgto. Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa. B° Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 Viviendas CEDEM.

Barrios con posible baja presión de agua:

* B° Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

Operativo de emergencia y recomendaciones

* Durante la interrupción, se desplegarán 8 camiones cisterna para abastecer de agua a centros de salud, establecimientos educativos y vecinos de las zonas afectadas.

* En la reparación participará personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene para garantizar la finalización de los trabajos.

* Solicitamos a todos los vecinos hacer un uso responsable y consciente del agua mientras duren los trabajos.

