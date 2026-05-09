Llegó la nieve a Jujuy: increíbles imágenes del paisaje nevado en Molulo

La localidad de Molulo amaneció cubierta de blanco este sábado 9 de mayo tras la intensa nevada que se registró en la zona, en medio de las bajas temperaturas que afectan a gran parte de la provincia de Jujuy.

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Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta jornada se esperaba frío extremo en distintas localidades jujeñas, entre ellas sectores de Tilcara. En ese contexto, la caída de nieve no tardó en generar sorpresa y las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales.

Embed - NIEVE EN MOLULO - PROVINCIA DE JUJUY

Anuncian frío extremo en Jujuy: localidades bajo alerta

De acuerdo al reporte difundido por el SMN, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por frío extremo son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de los departamentos Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.

Según indicaron los especialistas, este tipo de advertencia puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Termas de Reyes con neblina y frío - Foto generada con IA Imagen creada con IA

Tiempo en Jujuy: el pronóstico para el fin de semana

Cómo estará el tiempo este sábado en Jujuy

Para este sábado 9 de mayo se espera una jornada fría e inestable en la capital jujeña, con una temperatura máxima de apenas 9°C. Además, existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Hacia la noche, se prevé el cese de las precipitaciones y un cielo parcialmente nublado.