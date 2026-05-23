Una camioneta se prendió fuego en Libertador e investigan las causas

Una camioneta se incendió en plena vía pública en la ciudad de Libertador General San Martín y el hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona. El episodio se registró este sábado 23 de mayo sobre calle Jacarandá, casi esquina Tilcara.

Por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a prenderse fuego y rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia.

Trabajaron Bomberos en el lugar Tras el alerta, personal de Bomberos acudió al sector y logró extinguir las llamas luego de varios minutos de trabajo.

Según se informó, el incendio provocó únicamente daños materiales en la camioneta y no se registraron personas heridas.

incendio camioneta Investigan cómo se originó el fuego Hasta el momento no se determinaron las causas que desencadenaron el incendio del vehículo. Aunque no se descarta que haya sufrido en principio algún desperfecto técnico por lo que se desató el incendio. En ese marco, las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal interviniente para establecer cómo se produjo el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







