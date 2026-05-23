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23 de mayo de 2026 - 19:15
Jujuy.

Una camioneta se prendió fuego en Libertador e investigan las causas

Bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas. El incendio se originó en una camioneta que estaba estacionada en un barrio de Libertador Gral. San Martín.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
camioneta incendio

Una camioneta se incendió en plena vía pública en la ciudad de Libertador General San Martín y el hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona. El episodio se registró este sábado 23 de mayo sobre calle Jacarandá, casi esquina Tilcara.

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Por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a prenderse fuego y rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia.

Trabajaron Bomberos en el lugar

Tras el alerta, personal de Bomberos acudió al sector y logró extinguir las llamas luego de varios minutos de trabajo.

Según se informó, el incendio provocó únicamente daños materiales en la camioneta y no se registraron personas heridas.

incendio camioneta

Investigan cómo se originó el fuego

Hasta el momento no se determinaron las causas que desencadenaron el incendio del vehículo. Aunque no se descarta que haya sufrido en principio algún desperfecto técnico por lo que se desató el incendio.

En ese marco, las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal interviniente para establecer cómo se produjo el hecho.

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