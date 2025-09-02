Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 2 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 80, que según el significado de los sueños quiere decir "La bocha".

A la cabeza quedó el 30, que según el significado de los sueños quiere decir "Santa Rosa".

1° 4930

2° 2699

3° 3852

4° 6684

5° 2321

6° 6590

7° 8852

8° 9739

9° 9743

10° 1954

11° 1012

12° 9882

13° 9583

14° 7122

15° 8330

16° 3190

17° 9911

18° 5879

19° 7429

20° 1395

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 51, que según el significado de los sueños quiere decir "Serrucho".

1° 0451

2° 1739

3° 6779

4° 2073

5° 7071

6° 4125

7° 2627

8° 8403

9° 3236

10° 2298

11° 8493

12° 6886

13° 8621

14° 4735

15° 3382

16° 1252

17° 2566

18° 9294

19° 5135

20° 9196

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 09, que según el significado de los sueños quiere decir "Arroyo".

1° 3009

2° 8855

3° 2163

4° 9693

5° 2686

6° 9394

7° 8150

8° 4696

9° 9325

10° 3485

11° 5637

12° 5980

13° 7748

14° 1980

15° 2383

16° 7073

17° 8168

18° 0049

19° 8623

20° 4075

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.