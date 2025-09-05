viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 12:36
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 5 de septiembre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 5 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, viernes 5 de septiembre

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 5939 - (39 - La lluvia)

  1. 5939
  2. 5564
  3. 3020
  4. 7192
  5. 2066
  6. 8681
  7. 7639
  8. 0293
  9. 3536
  10. 2331
  11. 8240
  12. 3902
  13. 7455
  14. 1841
  15. 4587
  16. 1691
  17. 8874
  18. 7053
  19. 1986
  20. 5791

Resultado vespertino de la Quiniela de Tucumán de las 14.30 hs

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

