Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Un hombre de 67 años, jubilado y oriundo de Jujuy , fue formalmente imputado por el delito de rapto agravado tras ser acusado de retener a una adolescente mediante el uso de violencia. El hecho ocurrió en la provincia de Salta .

Según la investigación, el hombre habría intentado mantener privada de la libertad a la menor de edad con la intención de menoscabar su integridad sexual . Su accionar fue interrumpido por la rápida intervención de una testigo, quien logró detener la situación y alertó de inmediato a la policía, lo que permitió la detención del acusado.

En una audiencia flexible y multipropósito, la jueza de Garantías Claudia Puertas de Salta resolvió dictar la prisión preventiva del imputado , al considerar que la medida es proporcional en esta etapa de la investigación.

El hombre permanecerá alojado en la Alcaidía General 1, mientras avanza la causa. El delito que se le imputa es rapto agravado por tratarse de una víctima menor de 18 años y podría enfrentar una pena de varios años de prisión.

Caso Jimena Salas en Salta

El juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, Salta, ya tiene nueva fecha de inicio. Luego de la muerte de Javier Nicolás Saavedra, principal acusado, el Tribunal Oral resolvió diferir el comienzo de las audiencias para el miércoles 24 de septiembre.

La resolución fue anunciada esta mañana en una audiencia en la que participaron los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Estuvieron presentes los fiscales de la Unidad Fiscal, Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, junto al defensor de los imputados, Marcelo Arancibia. La familia de la víctima estuvo representada por el abogado querellante Pedro Javier Arancibia.

Tras escuchar a las partes, el tribunal determinó que, por cuestiones humanitarias y con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, el inicio del juicio se postergue hasta el 24 de septiembre.

Aunque Javier Saavedra falleció dentro de la Alcaidía General, sus hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra continúan imputados. Ambos están acusados de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en perjuicio de Jimena Salas.

El crimen de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día, una llamada al 911 alertó sobre la situación: al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca. El brutal asesinato —57 puñaladas— estremeció a la provincia y abrió una compleja investigación judicial que tuvo idas y vueltas hasta llegar al debate actual.