Señor y Virgen del Milagro: la historia detrás de las coronas de claveles

Miles de fieles participaron este 15 de septiembre de la misa y procesión del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Las coronas de claveles rojos y blancos, símbolo de fe y tradición, volvieron a ser protagonistas de una de las celebraciones más importantes del norte argentino.

Amor y fe. Una pareja de la Puna se casó durante la peregrinación al Señor y la Virgen del Milagro

Salta vive una de sus jornadas más trascendentes con la celebración del Señor y la Virgen del Milagro , que congregó a miles de fieles en una emotiva misa y procesión.

Uno de los momentos más significativos de la festividad es la ornamentación de las imágenes, un trabajo artesanal que moviliza a familias enteras. Alicia, encargada de esta tarea desde hace años, habló con Canal 4 y explicó: "La Virgen camina en una nube de claveles blancos y el Señor con claveles rojos. Sentimos felicidad y mucho agradecimiento al realizar esto, es un momento de paz, esperanza y reflexión profunda".

claveles virgen del milagro (1) Claveles Señor y Virgen del Milagro.

La preparación de las coronas lleva tres días de trabajo. Los claveles son donados por la gente y entregados por la Catedral. Cada flor que los fieles colocan a los pies de la Virgen se transforma en parte de la corona y, si se rompe, pasa a formar los pétalos que caen como lluvia desde el campanario cuando la imagen ingresa al templo.

Alicia destacó que su familia lleva más de 120 años cumpliendo con esta tradición: "Soy de la sexta generación que realiza las coronas. Esto se transmite de abuela a madre y de madre a hija. Cada clavel lleva un pedido o un agradecimiento de la gente".

La Fiesta del Milagro sigue siendo un punto de encuentro espiritual, donde la fe popular se convierte en una experiencia colectiva de esperanza y devoción.