Una pareja de la Puna se casó durante la peregrinación al Señor y la Virgen del Milagro

La peregrinación al Señor y la Virgen del Milagro en Salta es, cada septiembre, una de las expresiones de fe más multitudinarias del norte argentino. Miles de fieles recorren kilómetros por rutas, montañas y quebradas para cumplir con la promesa de llegar hasta la Catedral Basílica. Entre ellos, este año destacó una historia singular: la de Andrea y Juan Carlos, una pareja de la Puna que decidió sellar su amor en plena caminata.

Peregrinos de la Puna, se casaron en plena caminata al Señor y la Virgen del Milagro La ceremonia se realizó en la capilla del paraje El Alisal, cuando los peregrinos avanzaban rumbo a la capital salteña. Allí, monseñor Dante Bernacki ofició el sacramento en medio de cantos, aplausos y la emoción compartida de quienes acompañaban el recorrido. La unión de Andrea y Juan Carlos quedó marcada no solo por el compromiso personal, sino también por el espíritu de devoción que los había acompañado en cada uno de sus pasos durante años.

UN AMOR QUE CAMINA HACIA EL MILAGRO En plena peregrinación hacia la Catedral de Salta, UN AMOR QUE CAMINA HACIA EL MILAGRO - Créditos - @festivalerossaltenos La historia de amor y fé por El Milagro La historia de ambos se entrelaza desde hace más de una década. Andrea y Juan Carlos se conocieron en la misma peregrinación, hace doce años, cuando coincidieron en una de las largas caminatas hacia Salta. La amistad inicial se transformó en noviazgo con el tiempo, y cada edición del Milagro fue testigo de su crecimiento como pareja. El esfuerzo físico, el sacrificio y la fe compartida en cada jornada fortalecieron su vínculo, hasta convertirlo en una promesa de vida.

El matrimonio en plena peregrinación fue, en ese sentido, la síntesis perfecta de su historia. La caminata, con pasos descalzos y promesas al hombro, se volvió escenario de un “sí” cargado de simbolismo. Quienes presenciaron el momento lo describieron como un hecho que trascendió lo personal: una celebración que renovó la esperanza de toda la comunidad de peregrinos, recordando que el Milagro es también encuentro y vida compartida.

La decisión de casarse en este contexto refleja la esencia del Milagro salteño: un pacto de fidelidad que no se limita a lo religioso, sino que toca lo humano más profundo. En los caminos de la fe, donde el cansancio se mezcla con la devoción, Andrea y Juan Carlos encontraron la manera de transformar su peregrinación en un testimonio de amor y entrega. La celebración se suma a las actividades centrales de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro 2025, que incluyen la Novena Solemne en la Catedral Basílica del 6 al 14 de septiembre, y culminan con la procesión multitudinaria, hoy lunes15 de septiembre. Allí, entre promesas, cánticos y oraciones, miles de fieles volverán a renovar su pacto de fe, mientras Andrea y Juan Carlos vivirán su primera procesión como esposos, llevando en sus anillos la huella del camino y en sus corazones la fuerza del Milagro.

