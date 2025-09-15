lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 09:37
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

La semana comienza con máximas elevadas pero también con alta probabilidad de lluvias. Te contamos cómo viene el tiempo esta semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Este lunes 15 de septiembre, Jujuy amaneció mayormente despejado, con una mínima de 16°C y se espera que la máxima llegue a los 30°C. Durante la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que hacia la noche se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que van del 40% al 70%.

clima en jujuy.jpg

Martes con temperaturas elevadas

Para el martes, el pronóstico anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional marca una mínima de 15°C y una máxima que volverá a escalar hasta los 30°C. El cielo se presentará variable, aunque las probabilidades de lluvias disminuyen respecto al inicio de la semana.

Miércoles más fresco, pero todavía inestable

El miércoles se espera un leve descenso de la máxima, que rondará los 28°C, con mínima de 17°C. Persistirá cierta nubosidad, aunque las condiciones serán más estables en comparación con el lunes.

Calor intenso hacia el fin de semana

El jueves volverá el calor con máxima de 31°C y mínima de 19°C, mientras que el viernes será la jornada más calurosa de la semana: la temperatura trepará hasta los 33°C, con un ambiente más seco.

Clima en Jujuy: llega una semana con tormentas pero calor
Clima en Jujuy: llega una semana con tormentas pero calor

Clima en Jujuy: llega una semana con tormentas pero calor

Sábado y domingo: baja la temperatura

El sábado el termómetro marcará entre 21°C de mínima y 30°C de máxima, con nubosidad variable. Para el domingo, en tanto, se espera un descenso de la máxima a 27°C, lo que anticipa un cierre de semana más templado y con posibles condiciones inestables en algunas zonas.

