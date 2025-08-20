El SMN anuncia altas temperaturas en Jujuy: desde cuándo llega el "veranito"

En las próximas horas, se esperan buenas condiciones climáticas y altas temperaturas en Jujuy . Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , desde este miércoles y hasta el viernes 22 de agosto, las máximas serán elevadas. Sin embargo, para el fin de semana se prevé el regreso del frío, aunque con jornadas soleadas.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, desde este 20 de agosto se instalará un período de tiempo agradable. Para este miércoles se estima una temperatura máxima de 20°C, con cielo despejado y soleado.

Las condiciones se mantendrán estables durante el jueves y viernes, con jornadas favorables. En particular, el viernes la máxima podría trepar hasta los 35°C.

No obstante, desde la tarde-noche del viernes podrían registrarse lluvias aisladas y débiles, lo que provocaría un marcado descenso térmico. Para el sábado 23 de agosto, las máximas no superarían los 18°C, en un contexto de días fríos pero con la presencia de jornadas soleadas.

El jueves se renueva la alerta por viento

En otro sentido, el Servicio Meteorológico Nacional, anticipa que desde este jueves 21 de agosto se renovará la alerta por viento en algunas zonas de Jujuy. Por un lado, algunas localidades contarán con advertencia por viento zonda, mientras que otros por fuertes ráfagas.

viento fuerte (1)

Alerta por viento zonda

La zona montañosa de Dr Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, podrá ser afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Alerta por viento

En tanto, la Puna de Susques - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques, estarán bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Estas condiciones, se extenderán hasta el viernes 22 de agosto, tal cual detallan los especialistas meteorológicos.