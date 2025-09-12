Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo estará el clima en Jujuy

Llega el fin de semana con altas temperaturas: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 12 de septiembre la provincia de Jujuy presenta cielo despejado, con una temperatura actual de 17,2°C y una máxima prevista de 25°C. El fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán marcados por las altas temperaturas y condiciones de nubosidad variable.

Sábado y domingo con máximas de 28°C Para este sábado se anticipa una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. El domingo se repetirá un escenario similar, con temperaturas entre los 18°C y 28°C, lo que configurará un fin de semana agradable, ideal para actividades al aire libre.

Inicio de semana con leve descenso El lunes la mínima descenderá a 15°C y la máxima rondará los 26°C, con condiciones de cielo parcialmente nublado. El martes se espera un leve descenso en la temperatura máxima, que será de 25°C, mientras que la mínima aumentará a 18°C.

Mitad de semana estable El miércoles y jueves continuarán con un patrón de estabilidad. El miércoles las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 25°C, mientras que el jueves la mínima se elevará a 19°C, manteniendo la máxima en 25°C. En ambas jornadas prevalecerá la nubosidad parcial.

