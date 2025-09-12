viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 11:14
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

El hecho ocurrió sobre la colectora de la Ruta Nacional 66 a altura de Palpalá. La víctima, con cinco meses de gestación, está internada tras arrojarse de la moto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.

Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad de Palpalá, donde una mujer embarazada tomó la decisión de arrojarse de una moto en movimiento para escapar de su pareja. El hecho sucedió el jueves por la tarde en la colectora de la Ruta Nacional Nº 66, a la altura del barrio 18 de Noviembre, en un sector ubicado entre la avenida Libertad y la Aduana.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes oficiales, la víctima de 30 años se trasladaba en una motocicleta Gilera Smash junto a su pareja cuando comenzó una fuerte discusión. En ese contexto, el conductor realizó zigzagueos peligrosos sobre el asfalto y expresó su intención de provocar un choque. Al mismo tiempo, golpeaba el tambor del rodado y profería amenazas contra la mujer.

Aterrada por la situación y en medio de la disputa, la joven —que cursa el quinto mes de embarazo— decidió lanzarse del vehículo en movimiento. Tras caer pesadamente sobre la calzada, pidió ayuda a los gritos, logrando la asistencia inmediata de dos transeúntes que pasaban por la zona.

El agresor huyó a pie

Mientras la víctima era socorrida, el hombre estacionó la moto y tomó dos botellas de vidrio con las que intentó amedrentar a las personas que habían intervenido. Finalmente, abandonó el lugar a pie, dejando atrás tanto el rodado como a su pareja herida.

Los testigos dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió la llegada de paramédicos del SAME, quienes brindaron las primeras atenciones a la mujer y luego la trasladaron al Hospital Materno Infantil. Allí permanece internada en estado reservado mientras los médicos evalúan su evolución, indica Palpalá Informa.

