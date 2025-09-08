Un muerto y casi 100 multas de tránsito durante el fin de semana en Jujuy

Operativos en las rutas jujeñas

Policía de la Provincia informó que durante el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de septiembre se labraron 412 actas de infracción en distintos controles de tránsito en rutas jujeñas. Según precisó el comisario Pablo Herrera Silvetti, de la Policía provincial, “nuestro personal policial ha trabajado durante este fin de semana; hemos tenido como resultante 92 actas por alcoholemia positiva y 14 por exceso de velocidad”.

Las infracciones por consumo de alcohol al volante representan uno de los principales motivos de sanción, mientras que el exceso de velocidad continúa apareciendo como una conducta riesgosa reiterada en las rutas provinciales.

Un muerto en las rutas jujeñas

En paralelo, las autoridades confirmaron una víctima fatal en un siniestro vial registrado en la región de la Puna jujeña. La persona fallecida, un motociclista, perdió el control de su vehículo y derrapó, lo que derivó en su muerte pese a la intervención de personal de salud y policía en la zona.

Seguridad Vial Seguridad Vial refuerza los controles. Comparativo con la semana anterior Durante el fin de semana del 28 de agosto al 31 de agosto, las fuerzas de seguridad informaron 671 actas labradas, con 100 sanciones por alcoholemia positiva. Esto significa que, aunque la cifra total de actas disminuyó este fin de semana (412), los casos de alcoholemia positiva se mantuvieron en niveles similares (92), lo que evidencia que la problemática del consumo de alcohol al volante persiste como una de las principales causas de infracción.

