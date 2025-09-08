lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 10:59
Tragedia.

Murió el encargado del Registro Civil de la Puna Jujeña en un choque

Bruno Cari, comunicador y encargado del Registro Civil en Abra Pampa, murió producto de un choque sobre ruta 11 cuando regresaba desde Casabindo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La comunidad de Abra Pampa atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Bruno Cari, reconocido comunicador social y encargado del Registro Civil de las Personas en la “capital de la Puna”

La comunidad de Abra Pampa atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Bruno Cari, reconocido comunicador social y encargado del Registro Civil de las Personas en la “capital de la Puna”. El hombre perdió la vida en un siniestro vial ocurrido el pasado viernes por la noche en la ruta provincial N°11, cuando regresaba desde Casabindo a bordo de una motocicleta.

Choque mortal en la Puna Jujeña

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 20.30 a la altura del paraje Abra de Yumpaite. Cari, de 46 años, conducía una moto Motomel Skua 150 cc en dirección sur-norte hacia Abra Pampa, cuando por razones que aún son materia de investigación perdió el control del rodado, derrapó y cayó sobre la calzada de tierra que conecta a distintas localidades puneñas.

Un automovilista que circulaba por la zona advirtió la situación y dio aviso a la Seccional 16°, desde donde se envió una comisión policial y se solicitó la presencia del SAME. Minutos más tarde, personal de salud llegó al lugar e intentó reanimar al motociclista, aunque lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Bruno Cari
Según trascendió, Bruno Cari regresaba de un evento social en Casabindo donde había estado trabajando como comunicador. Posteriormente, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y el cuerpo fue trasladado por Bomberos Voluntarios a la morgue del hospital Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa, para luego ser entregado a sus familiares.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 16°.

El fallecimiento de Bruno Cari generó gran conmoción en Abra Pampa y en la Puna jujeña. Además de su rol en el Registro Civil, se desempeñaba en medios radiales y digitales, entre ellos FM Radio América, donde era muy reconocido por su labor comunicacional y su compromiso con la comunidad.

