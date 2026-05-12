Continúa la entrega de semillas para la temporada otoño-invierno en Jujuy

Continúa la entrega de semillas para la temporada otoño-invierno

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa con la entrega de kits de semillas y capacitaciones gratuitas en el marco del programa “Tu Huerta en Casa” , una propuesta destinada a fomentar la producción de alimentos saludables, económicos y sostenibles desde los hogares.

Jujuy. Persecución y alcoholemia positiva: un detenido tras choque en Palpalá

Salud. Por qué Jujuy es considerada una zona endémica de hantavirus

La actividad se desarrolla en la Oficina de Coordinación de Vivero, Programas Ambientales y Forestación de la Delegación Municipal de Alto Comedero, en el horario de 9 a 12 horas, e incluye jornadas previstas para los días 13 y 15 de mayo.

Desde el municipio destacaron que, además de la entrega de semillas para la temporada otoño-invierno , los vecinos reciben capacitaciones para aprender técnicas básicas de cultivo y mantenimiento de huertas familiares.

La iniciativa apunta a promover el autoconsumo y fortalecer prácticas sustentables, incentivando la producción de verduras y hortalizas adaptadas al clima de Jujuy.

Qué se puede sembrar en otoño-invierno en Jujuy

image

Especialistas remarcaron que esta época del año es ideal para cultivar verduras de hoja, raíces y legumbres que resisten bajas temperaturas y heladas.

Entre las semillas recomendadas para la temporada se encuentran:

Hortalizas de hoja: acelga, espinaca, lechuga, rúcula, achicoria y escarola.

acelga, espinaca, lechuga, rúcula, achicoria y escarola. Raíces y bulbos: zanahoria, remolacha, rabanito, nabo, ajo, cebolla y puerro.

zanahoria, remolacha, rabanito, nabo, ajo, cebolla y puerro. Crucíferas: brócoli, coliflor, repollo y repollitos de Bruselas.

brócoli, coliflor, repollo y repollitos de Bruselas. Legumbres: habas y arvejas.

habas y arvejas. Aromáticas: perejil y cilantro.

Además, recomendaron preparar la tierra con compost o lombricompuesto, mantener una correcta humedad y proteger las raíces con hojas secas durante las heladas.

También señalaron que las huertas deben recibir al menos cuatro horas de sol directo para lograr un mejor desarrollo de los cultivos.

Desde la organización invitaron a los vecinos a sumarse a la propuesta y comenzar a producir alimentos frescos y saludables en sus hogares.