El hantavirus volvió a instalar preocupación en Jujuy y el resto del mundo por los contagios que se produjeron en un crucero. Desde el Ministerio de Salud aclararon que el territorio jujeño forma parte de una zona endémica para esta enfermedad , aunque remarcaron que la incidencia se mantiene baja y que los contagios registrados hasta ahora no presentan relación entre sí.

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El secretario de Salud de Jujuy, Luis Cadar , explicó que cada año el sistema sanitario espera la aparición de casos debido a las características geográficas y ambientales de la provincia. “Uno se alarma un poco con el tema del hantavirus. Jujuy es una zona endémica de esta enfermedad, esperamos los casos ”, señaló el funcionario.

Según detalló, la tasa de incidencia provincial ronda “ 0,5 cada 100 mil habitantes ”, mientras que el promedio anual esperado oscila entre “4 y 10 casos por año”. En lo que va de 2026, Salud confirmó tres contagios aislados.

Embed - Por qué Jujuy es considerada una zona endémica de hantavirus

Los casos detectados

De acuerdo con la información oficial, los tres pacientes registrados durante este año viven en sectores rurales de la provincia. El Ministerio descartó cualquier vínculo epidemiológico entre ellos y aseguró que no existió transmisión entre personas.

“Tenemos tres casos aislados en lo que va del año, los tres casos son rurales. Ninguno tiene nexo epidemiológico, no se contagiaron uno con el otro”, afirmó Cadar.

La investigación sanitaria determinó que los contagios se produjeron por exposición ambiental vinculada a roedores silvestres. “Son todos por contaminación ambiental. El contacto se produce por la manipulación de las excretas del ratón”, agregó el secretario de Salud.

El hantavirus es una enfermedad viral que suele aparecer en áreas donde habitan ciertos tipos de roedores. El contagio ocurre principalmente cuando las personas entran en contacto con partículas provenientes de orina, saliva o materia fecal seca de estos animales.

Hantavirus Hantavirus.

Por qué Jujuy es zona endémica de hantavirus

Una enfermedad endémica es aquella que permanece de manera habitual o constante en una región determinada. Eso significa que los casos aparecen todos los años dentro de un nivel esperado por las autoridades sanitarias.

Cuando se dice que Jujuy es una zona endémica de hantavirus, se refiere a que el virus circula naturalmente en la provincia debido a condiciones ambientales, climáticas y geográficas que favorecen la presencia de los roedores que lo transmiten.

No significa que exista un brote permanente ni una epidemia, sino que el sistema de salud espera que aparezcan algunos casos cada año. Por ejemplo, si Salud estima entre 4 y 10 contagios anuales de hantavirus en Jujuy, esos números forman parte del comportamiento endémico de la enfermedad.

La provincia reúne condiciones naturales que favorecen la presencia de roedores portadores del virus, especialmente en regiones rurales y montañosas. Las tareas agrícolas, el ingreso a galpones cerrados o la limpieza de espacios con poca ventilación representan algunas de las situaciones de mayor riesgo.

Desde Salud remarcan que la aparición de casos no resulta extraordinaria dentro del contexto epidemiológico local. El seguimiento sanitario contempla cada temporada la posibilidad de nuevos contagios, sobre todo en poblaciones rurales.

Hantavirus Hantavirus.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral que transmite principalmente un tipo de roedor silvestre. En Argentina, el contagio suele estar asociado al contacto con el llamado “ratón colilargo” y otras especies que portan el virus.

La infección puede provocar un cuadro respiratorio grave y requiere atención médica inmediata ante los primeros síntomas.

Cómo se contagia el hantavirus

El contagio ocurre cuando una persona entra en contacto con partículas contaminadas por saliva, orina o excremento de roedores infectados. Esto suele suceder en ambientes rurales o lugares cerrados donde habitan estos animales.

Las formas más comunes de contagio son:

Barrer o limpiar lugares cerrados con excretas de ratones.

Inhalar polvo contaminado.

Tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o nariz.

Manipular roedores vivos o muertos sin protección.

En algunas variantes del virus también puede existir transmisión entre personas, aunque no es la forma más frecuente.

Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe:

fiebre,

dolor muscular,

cansancio,

dolor de cabeza,

náuseas o vómitos.

Con el avance de la enfermedad pueden aparecer dificultades respiratorias y compromiso pulmonar severo.