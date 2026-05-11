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11 de mayo de 2026 - 09:41
Salud.

Hantavirus en Jujuy: seis casos en la temporada 2025-2026 sin transmisión interhumana

Un especialista explicó que en la provincia circula la cepa Lechiguanas de hantavirus, que no tiene transmisión interhumana como la cepa Andes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué es el hantavirus y cómo prevenir el contagio.

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El especialista remarcó que, hasta el momento, no hubo fallecidos en Jujuy y aclaró que la cepa identificada en la provincia es Lechiguanas, distinta a la cepa Andes, que tomó relevancia en los últimos días por otros brotes y por su capacidad de transmisión entre personas.

Embed - Hantavirus en Jujuy: seis casos en la temporada 2025-2026 sin transmisión interhumana

Los casos de hantavirus en Jujuy

Estos tres casos se dieron durante el año. Hace mes y medio se dio el primer caso y los dos posteriores en las últimas semanas”, explicó Echenique.

“Estos tres casos de hantavirus en Jujuy se dieron durante el año" “Estos tres casos de hantavirus en Jujuy se dieron durante el año"

El infectólogo detalló que, si se toma toda la temporada epidemiológica, Jujuy suma seis casos. “Estos tres casos en el año y seis casos sumando periodos 2025, sin ningún fallecido, más aún que la cepa Lechiguanas no tiene la connotación de transmisión interhumana”, señaló.

"La cepa Lechiguanas no tiene la connotación de transmisión interhumana” "La cepa Lechiguanas no tiene la connotación de transmisión interhumana”

El dato es importante porque no todas las variantes de hantavirus se comportan de la misma manera. Mientras la cepa Andes es reconocida por poder transmitirse entre personas en determinadas condiciones de contacto estrecho, Echenique remarcó que la cepa Lechiguanas no tiene esa característica.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

Echenique explicó que el hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales a seres humanos. En este caso, el principal reservorio es el ratón colilargo.

Hantavirus es una zoonosis, una transmisión de un animal hacia un humano de forma directa. En este caso desde los vapores contaminados que emite. Hay un contacto que es la inhalación principalmente”, indicó.

El médico aclaró que el riesgo aparece especialmente en lugares cerrados o ambientes rurales donde pudo haber presencia de roedores. “Sea cuando uno ingresa a un galpón, o gente que está haciendo trekking y acampa en lugares donde se encuentran estos ratones colilargos”, agregó.

Hantavirus
Hantavirus. “En cuanto a la prevención, debemos evitar la presencia de estos ratones. Si vamos al campo y alquilamos una casa, o un galpón que estaba cerrado, lo primero que debemos hacer es ventilar el lugar por lo menos una hora y debemos tener barbijos y trapos húmedos sobre las vías respiratorias” Dr. Gustavo Echenique - médico infectóogo

Hantavirus. “En cuanto a la prevención, debemos evitar la presencia de estos ratones. Si vamos al campo y alquilamos una casa, o un galpón que estaba cerrado, lo primero que debemos hacer es ventilar el lugar por lo menos una hora y debemos tener barbijos y trapos húmedos sobre las vías respiratorias” Dr. Gustavo Echenique - médico infectóogo

Qué hacer si aparece un roedor en casa

El especialista explicó que el ratón colilargo suele tener mayor presencia en zonas rurales, aunque advirtió que el crecimiento de urbanizaciones en esos sectores puede acercar los nidos a las personas.

El ratón colilargo, que es el transmisor de este vector, es un roedor de actividad rural. Sí hay que recalcar que hay urbanizaciones en zonas rurales y personas con mucha más actividad de trabajo y dispersión en zonas rurales. Esto hace que los nidos se acerquen más”, señaló.

Por eso, recomendó evitar el contacto directo con roedores, no manipularlos sin protección y extremar los cuidados en viviendas, galpones, depósitos o espacios que permanecieron cerrados durante mucho tiempo.

Cómo prevenir el hantavirus

Echenique remarcó que la prevención debe centrarse en evitar la presencia de roedores y reducir el riesgo de inhalar partículas contaminadas en ambientes cerrados.

En cuanto a la prevención, debemos evitar la presencia de estos ratones. Si vamos al campo y alquilamos una casa, o un galpón que estaba cerrado, lo primero que debemos hacer es ventilar el lugar por lo menos una hora y debemos tener barbijos y trapos húmedos sobre las vías respiratorias”, recomendó.

"Debemos hacer es ventilar el lugar por lo menos una hora y debemos tener barbijos y trapos húmedos sobre las vías respiratorias” "Debemos hacer es ventilar el lugar por lo menos una hora y debemos tener barbijos y trapos húmedos sobre las vías respiratorias”

También es importante no barrer en seco lugares cerrados con posible presencia de roedores, ya que esa acción puede levantar partículas contaminadas. Lo recomendable es ventilar, humedecer superficies y usar protección para nariz y boca.

La situación en Argentina

A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó que en lo que va del año se notificaron 42 casos de hantavirus y que, desde el inicio de la temporada en la semana epidemiológica 27 de 2025, el total asciende a 101 casos confirmados. Además, el Boletín Epidemiológico Nacional indicó que desde la semana epidemiológica 13 se notificaron nuevos casos en Buenos Aires, Salta, Jujuy y Chubut.

De acuerdo con el reporte nacional, la mayoría de los casos se concentra en la región Centro, con la provincia de Buenos Aires como la jurisdicción con más confirmados. Medios nacionales también señalaron que la temporada 2025-2026 acumula 101 casos y una letalidad superior al 31%.

En ese contexto, Echenique advirtió que la casuística nacional muestra un incremento respecto de temporadas anteriores. “Nuestra casuística de hantavirus está en casos en la temporada 2025-2026, lo que representa un 30% más que años anteriores y duplicando la media de fallecidos”, sostuvo.

Cuándo consultar

Ante síntomas compatibles, especialmente si hubo exposición a zonas rurales, galpones cerrados, campamentos o contacto con ambientes donde pudo haber roedores, la recomendación es consultar de inmediato.

Los síntomas pueden comenzar con fiebre, dolores musculares, decaimiento, cefalea, náuseas o malestar general, y en algunos casos avanzar a complicaciones respiratorias. La consulta temprana es clave para el seguimiento médico y la detección oportuna.

Lo más importante del Hantavirus

  • Jujuy registra 3 casos de hantavirus en lo que va de 2026 y 6 desde el inicio de la temporada epidemiológica 2025-2026, sin fallecidos, según el infectólogo Gustavo Echenique (MP 2929) en declaraciones a Canal 4 y TodoJujuy.
  • En la provincia circula la cepa Lechiguanas, que “no tiene la connotación de transmisión interhumana”, a diferencia de la cepa Andes, explicó Echenique
  • A nivel país, se notificaron 42 casos en 2026 y 101 confirmados desde la semana epidemiológica 27 de 2025, según el Ministerio de Salud y el Boletín Epidemiológico Nacional; la prevención se centra en ventilar, humedecer superficies y evitar barrer en seco (Ministerio de Salud).

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