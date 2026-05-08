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8 de mayo de 2026 - 11:55
Mundo.

Polémica por el hantavirus: revelan qué otras enfermedades pueden transmitir las ratas

El reciente brote de hantavirus en un crucero volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que representan los roedores para la salud humana

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
En medio del escándalo por el hantavirus, revelan qué otras enfermedades pueden transmitir las ratas

En medio del escándalo por el hantavirus, revelan qué otras enfermedades pueden transmitir las ratas

El hantavirus volvió a quedar en el centro de la escena tras el brote reportado en un crucero que navegaba por el océano Atlántico. Aunque las autoridades sanitarias pidieron evitar el pánico, el episodio generó preocupación internacional y reactivó el debate sobre las enfermedades que pueden transmitir las ratas y otros roedores.

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Especialistas en salud remarcaron que el hantavirus no es la única amenaza. Existen bacterias, virus y parásitos que se propagan por contacto con orina, saliva, excrementos o incluso pulgas y garrapatas que estuvieron en contacto con animales infectados.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El Hantavirus pertenece a una familia de virus que puede causar el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave que afecta principalmente al sistema respiratorio.

La transmisión ocurre cuando una persona entra en contacto con partículas contaminadas provenientes de roedores infectados. Esto puede suceder al limpiar lugares cerrados, mover objetos con excrementos o inhalar polvo contaminado.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal. Fiebre, dolores musculares, fatiga, mareos y problemas abdominales aparecen entre las primeras señales de alerta.

Con el avance de la enfermedad, el paciente puede sufrir complicaciones respiratorias severas que requieren internación inmediata.

Las otras enfermedades que transmiten las ratas

Tras la repercusión del caso del crucero, infectólogos y epidemiólogos recordaron que los roedores también pueden transmitir otras enfermedades peligrosas para humanos.

Entre las infecciones bacterianas más frecuentes aparecen:

  • Leptospirosis
  • Salmonelosis
  • Tularemia
  • Tifus murino
  • Fiebre por mordedura de rata

Muchas de estas enfermedades se transmiten por superficies contaminadas, agua sucia o alimentos expuestos a excrementos de roedores.

Virus y cuadros graves vinculados a roedores

Los especialistas también mencionaron otras infecciones virales asociadas a ratas y ratones.

Entre ellas figuran:

  • Fiebre hemorrágica de Lassa
  • Coriomeningitis linfocítica
  • Viruela símica
  • Arenavirus sudamericanos

Algunas de estas patologías pueden provocar daños neurológicos, pulmonares o renales, especialmente en personas con defensas bajas o enfermedades preexistentes.

ratas

Cómo se producen los contagios indirectos

Otro de los puntos que generó preocupación tras el brote de Hantavirus tiene que ver con la transmisión indirecta.

Expertos explicaron que pulgas, garrapatas y mosquitos pueden actuar como vectores después de haber estado en contacto con roedores infectados.

Entre las enfermedades relacionadas con este mecanismo aparecen:

  • Enfermedad de Lyme
  • Peste bubónica
  • Babesiosis
  • Leishmaniasis cutánea

Qué recomiendan los especialistas para evitar contagios

Tras la polémica internacional por el brote de hantavirus en el crucero, las autoridades sanitarias insistieron en reforzar medidas básicas de prevención.

Entre las recomendaciones más importantes figuran mantener espacios limpios, evitar acumulación de basura, sellar agujeros o grietas donde puedan ingresar roedores y extremar cuidados al limpiar lugares cerrados o abandonados.

También aconsejan ventilar ambientes antes de ingresar y utilizar protección adecuada cuando exista sospecha de presencia de ratas o ratones.

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