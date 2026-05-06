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6 de mayo de 2026 - 18:07
País.

Un hombre que estuvo en Jujuy y Salta tiene hantavirus en Bariloche

Un hombre de 45 años está internado en Bariloche con hantavirus y había viajado recientemente por Jujuy y Salta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Confirmaron hantavirus en un hombre que había viajado por Jujuy y Salta

Confirmaron hantavirus en un hombre que había viajado por Jujuy y Salta

Un hombre de 45 años que estuvo recientemente en Jujuy y Salta fue diagnosticado con hantavirus y permanece internado en el Hospital de Bariloche. El paciente se encuentra estable, aunque presenta dificultades para respirar, mientras las autoridades sanitarias buscan determinar el origen del contagio.

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El paciente está internado en Bariloche

El hombre acudió a la guardia el domingo por la tarde con fiebre, dolor corporal y diarrea. Tras la evaluación médica, se confirmó que padece hantavirus. De acuerdo a lo informado por medios locales, su pareja y su hijo cumplen aislamiento preventivo y son monitoreados por personal de salud. Hasta el momento, ambos permanecen sin síntomas.

Investigan si el contagio ocurrió tras un viaje por Jujuy y Salta

En la reconstrucción de los días previos al inicio de los síntomas, se determinó que el hombre había viajado una semana antes a Salta y Jujuy, regiones donde el hantavirus es más frecuente.

El hantavirus es una infección viral transmitida principalmente por roedores silvestres, con variantes presentes en América, Asia y Europa.

Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para determinar el origen del contagio. En caso de confirmarse que la infección se produjo en estas provincias del norte, podría modificarse el manejo de los contactos estrechos.

En Bariloche circula la cepa Andes, que es la única con transmisión de persona a persona. Por ese motivo, en esa ciudad se aplica el aislamiento preventivo a los contactos. En cambio, en el norte del país no se documentaron contagios interhumanos, por lo que ese tipo de medidas no se implementa de la misma manera.

Posibles factores de riesgo en Bariloche

Según detallaron, el hombre también había estado expuesto a posibles factores de riesgo en Bariloche, como tareas de desmalezamiento y limpieza en zonas donde podría haber presencia de roedores. Sin embargo, esa exposición habría ocurrido hace más de un mes.

bariloche.jpg
Bariloche

Bariloche

“Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”, indicó Rodrigo Bustamante, integrante del área de Epidemiología del hospital.

Este es el tercer caso de hantavirus registrado en lo que va de 2026 en la región. Los anteriores fueron un paciente de El Bolsón, que evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro, y un policía de 39 años de Bariloche que falleció a causa de la enfermedad.

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