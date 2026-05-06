Evacuaron a los tres pasajeros del crucero con síntomas de hantavirus

Confirmaron que la cepa Andes de habtavirus circula a bordo del crucero MV Hondius. (Foto: AFP).

Tres personas con síntomas compatibles con hantavirus fueron evacuadas del crucero MV Hondius , la embarcación que había partido desde Ushuaia y quedó bajo investigación sanitaria internacional tras la muerte de tres pasajeros. Según informó la OMS, se trata de dos tripulantes enfermos y una persona considerada contacto estrecho. Fueron trasladados desde Cabo Verde hacia Países Bajos en aviones ambulancia.

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El caso sumó un dato clave en las últimas horas: las autoridades confirmaron que circula la cepa Andes del hantavirus, una variante que preocupa porque puede transmitirse entre humanos en situaciones de contacto estrecho y prolongado. La alarma se encendió después de que expertos identificaran esta cepa en uno de los casos vinculados al brote.

La ministra de Salud de España, Mónica García, confirmó que el crucero desembarcará finalmente en las Islas Canarias , donde se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a los pasajeros. Según la funcionaria, salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados.

El operativo será coordinado con organismos internacionales y autoridades sanitarias. El objetivo es evitar contacto con la población local, evaluar a las personas que permanecen a bordo y definir la repatriación de los pasajeros y tripulantes según nacionalidad y estado de salud.

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El brote en el MV Hondius

El MV Hondius, de bandera neerlandesa y operado por Oceanwide Expeditions, cubría una ruta entre Ushuaia y Cabo Verde cuando se detectaron los cuadros compatibles con hantavirus. Desde el inicio del viaje murieron tres pasajeros: una pareja neerlandesa y una turista alemana, según la información difundida por medios internacionales.

Hasta ahora, la hipótesis sanitaria apunta a que el virus pudo haber ingresado al barco a través de una persona infectada antes del embarque, y luego haberse propagado en contactos cercanos dentro de la embarcación. Especialistas consultados en Europa señalaron que, por tratarse de la cepa Andes, no se descarta la transmisión entre personas, aunque este tipo de contagio es poco frecuente y requiere contacto estrecho.

Por qué preocupa la cepa Andes

El hantavirus suele transmitirse a través del contacto con secreciones de roedores infectados, como orina, saliva o heces. Sin embargo, la cepa Andes, identificada en este brote, tiene una particularidad: puede transmitirse de persona a persona en casos específicos, especialmente por contacto estrecho.

Los síntomas pueden comenzar como un cuadro similar a una gripe, con fiebre, dolores musculares y malestar general, pero en casos graves puede avanzar hacia compromiso respiratorio severo. Por eso, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre pasajeros y tripulantes del crucero.