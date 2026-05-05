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5 de mayo de 2026 - 18:37
Policiales.

Cayó una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

La organización narcocriminal llevaba de La Quiaca a Buenos Aires 35 kilos de cocaína. Hubo allanamientos en Jujuy, Salta y Buenos Aires.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización criminal que operaba en Jujuy, Salta y Buenos Aires y que se dedicaba al transporte de estupefacientes. Incautaron más de 35 kilogramos de cocaína.

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Fue tras una intensa investigación que duró varios meses con operativos en distintas provincias del país, lo que permitió detectar el traslado de la droga desde La Quiaca hasta la provincia de Buenos Aires, el destino final de los estupefacientes.

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires
Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Cómo llevaban la cocaína de La Quiaca a Buenos Aires

La operatoria de los narcocriminales se hacía mediante una modalidad que incluía el uso de vehículos “punteros” para alertar sobre posibles controles, mientras que la droga era ocultada en diversos compartimentos de los automóviles.

Luego de intervenciones telefónicas, análisis de cámaras de vigilancia y seguimientos vehiculares en Salta, Jujuy y Buenos Aires, se logró individualizar a los integrantes de la organización y reconstruir su operatoria.

La investigación concluyó que se abastecían en la ciudad fronteriza de La Quiaca, por lo que se dispusieron tareas de guardia para monitorear los movimientos desde el egreso de esa localidad jujeña, en coordinación con la autoridad judicial interviniente.

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires
Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Las detenciones

Se implementó un seguimiento controlado de los vehículos lo que permitió confirmar el traslado de la droga, para luego interceptar el cargamento con operativos en Buenos Aires, donde fueron detenidas tres personas, se incautaron dos vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires
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