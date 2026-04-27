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27 de abril de 2026 - 09:15
País.

Tucumán: en 24 horas secuestraron 260 kilos de cocaína

Durante el fin de semana se realizó un fuerte operativo en Tucumán. Tras dos procedimientos en diferentes lugares, secuestraron 260 kilos de cocaína.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Megaoperativo antidroga en Tucumán&nbsp;

Megaoperativo antidroga en Tucumán 

La provincia de Tucumán fue escenario de un fuerte operativo contra el narcotráfico durante el fin de semana, con el secuestro de al menos 260 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en menos de 24 horas. Uno de ellos se convirtió en el mayor decomiso de este estupefaciente en lo que va del año en la región del NOA.

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Persecución, choque y detención en Rodeo Grande

El primero de los procedimientos se inició el viernes por la tarde, cuando una camioneta Renault Duster evadió un control de Gendarmería Nacional en la zona de Molle Yaco, en el departamento Trancas, límite con Salta.

Los ocupantes escaparon por la Ruta Nacional 9 y se internaron en caminos sinuosos de Chuscha, desatando una intensa persecución. Testigos del lugar registraron el momento con sus celulares, destacando la peligrosa maniobra del conductor.

El escape terminó en un paraje de Rodeo Grande, donde el vehículo se estrelló contra un árbol. El conductor logró huir inicialmente, mientras que en el lugar fue detenida una mujer identificada como Alejandra Benavidez Acho, de nacionalidad boliviana y embarazada de seis meses.

En el interior del rodado, los uniformados hallaron 240 kilos de cocaína distribuidos en bolsas arpilleras.

La marca “Scarface” en los ladrillos de droga

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el sello presente en los paquetes de droga: el rostro de Tony Montana, protagonista de la película Scarface.

Esta marca ya había sido detectada en otros procedimientos recientes, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de una organización que distribuye cargamentos con esta identificación.

Captura del segundo sospechoso

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de rastrillaje para dar con el conductor prófugo. Finalmente, fue detenido al día siguiente en una vivienda de Rodeo Grande, luego de haber permanecido oculto durante la noche.

El sospechoso fue identificado como Diego Villca Zárate, también de nacionalidad boliviana. Según se informó, vecinos del lugar colaboraron para retenerlo y dieron aviso a las autoridades.

Un modus operandi bajo sospecha

Los investigadores creen que la pareja habría sido contratada para trasladar la droga. El vehículo, radicado en Jujuy, supuestamente tenía como destino final la provincia de Neuquén.

Sin embargo, generó sospechas la forma en que transportaban la cocaína: los paquetes estaban a simple vista dentro de bolsos, sin ocultamientos sofisticados, una modalidad considerada inusual en este tipo de operaciones.

Antecedentes y rutas del narcotráfico

El caso guarda similitudes con otro procedimiento realizado en noviembre pasado, cuando una camioneta que ingresaba por El Tala volcó durante una persecución y se incautaron más de 300 kilos de marihuana.

Las autoridades manejan la hipótesis de que organizaciones criminales estarían utilizando el sur de Salta como punto de ingreso de droga, mediante vuelos ilegales. Desde allí, los cargamentos serían trasladados a centros de acopio en Tucumán o Santiago del Estero para su posterior distribución.

Tucumán, bajo la lupa

El volumen de droga secuestrada posiciona a Tucumán como una de las provincias con mayor cantidad de decomisos en el NOA, lo que refuerza las alertas sobre su rol dentro de las rutas del narcotráfico.

En este contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo adelantó que buscará coordinar acciones con otras provincias y el Gobierno nacional para intensificar la lucha contra este delito.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del cargamento y desarticular la red detrás de este millonario envío de droga.

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