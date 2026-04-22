Tucumán: detienen a un estudiante de Psicología por amenazar a un profesor

Un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán fue detenido en las últimas horas, acusado de haber amenazado a un docente a través de redes sociales. El caso generó preocupación en el ámbito académico y es investigado por la Justicia provincial.

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La investigación se inició a partir de una publicación realizada el 9 de abril en la plataforma Instagram. Allí, el joven —identificado como Marcelo Trejo— habría compartido una imagen en la que se observaba un arma de fuego dentro de una mochila, acompañada del mensaje: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”.

La situación fue advertida por una compañera, quien tomó una captura de pantalla y la puso en conocimiento de las autoridades de la Facultad de Psicología, lo que derivó en una denuncia formal.

Investigación y ciberpatrullaje

Tras la denuncia, intervino personal especializado en delitos telemáticos de la Policía, que llevó adelante tareas de ciberpatrullaje para verificar la autenticidad del perfil y del contenido publicado.

Las pesquisas confirmaron la existencia de la cuenta y su vinculación con el estudiante. En ese marco, también se conoció que el joven había rendido días antes un examen en el que resultó aplazado, lo que incrementó la preocupación ante la posibilidad de que la amenaza pudiera concretarse.

Intervención judicial y allanamiento

Con las pruebas reunidas, la Policía solicitó medidas ante la Justicia. En una primera instancia, la Unidad Fiscal de Decisión Temprana rechazó el pedido de allanamiento y detención.

Sin embargo, posteriormente la causa fue remitida a la Unidad Fiscal Criminal, a cargo del fiscal Mariano Fernández, quien ordenó avanzar con las medidas.

El procedimiento se concretó durante la tarde del martes, cuando efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Allí se secuestró el teléfono celular presuntamente utilizado para la publicación y se procedió a su aprehensión.

Posibles cargos y agravantes

El estudiante será imputado por el delito de amenazas y no se descarta que la Justicia disponga su prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho.

Fuentes judiciales indicaron que la exhibición de un arma de fuego en la publicación y el contexto en el que se produjo el mensaje podrían constituir agravantes en la calificación legal.

Repercusión en el ámbito académico

Desde la Universidad Nacional de Tucumán manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido y señalaron que no existen antecedentes recientes de episodios de este tipo dentro de la institución.

El caso continúa bajo investigación mientras se analizan las pruebas secuestradas y se define la situación procesal del acusado.