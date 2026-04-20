Nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Tucumán para este martes

La aparición de un nuevo mensaje intimidatorio en un establecimiento escolar de San Miguel de Tucumán reavivó la preocupación en la provincia. La amenaza, que hace referencia a un posible ataque para el martes, obligó a reforzar medidas preventivas y mantener activos los protocolos de seguridad.

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El episodio más reciente se registró en el Colegio Kinder, donde se detectó una inscripción con una amenaza en un espacio común del establecimiento.

A partir de esta situación, las autoridades escolares emitieron un comunicado dirigido a las familias, en el que informaron que ya se encuentran trabajando junto a Supervisión y que se activaron los protocolos de cuidado y prevención vigentes.

“Se busca garantizar que la escuela siga siendo un lugar seguro para todos nuestros estudiantes”, señalaron desde la institución, al tiempo que llevaron tranquilidad a la comunidad educativa.

Impacto en la comunidad educativa

Más allá de la veracidad de la amenaza, desde el colegio advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de mensajes genera en el ámbito escolar.

“Lo que se percibe como una broma, genera una angustia real que altera la convivencia”, expresaron en el comunicado, reflejando la preocupación que atraviesa a docentes, alumnos y familias.

En ese sentido, convocaron a reforzar el diálogo en los hogares y a promover una comunicación responsable, evitando la difusión de rumores a través de redes sociales.

Protocolos activos y acompañamiento

Desde la institución también recordaron que los estudiantes cuentan con adultos de referencia dentro del establecimiento, como docentes, tutores, preceptores y equipos de orientación, para canalizar inquietudes o situaciones que generen preocupación.

“El equipo está disponible para escuchar, acompañar y abordar las dudas”, indicaron, remarcando la importancia del acompañamiento ante este tipo de episodios.

Una problemática que se repite en toda la provincia

El caso del Colegio Kinder se suma a una serie de amenazas similares registradas en distintos puntos de Tucumán. Según reportes oficiales, este tipo de mensajes se replicaron en varias instituciones, tanto en la capital como en otras localidades.

Entre ellas se encuentran Concepción, Juan Bautista Alberdi y Banda del Río Salí, lo que obligó a activar protocolos de manera simultánea en diferentes jurisdicciones.

Alerta permanente y preocupación creciente

La reiteración de estos hechos mantiene en estado de alerta a las autoridades y a la comunidad educativa en general. Si bien en muchos casos se trata de amenazas sin sustento, el impacto emocional y operativo es significativo.

En este contexto, el foco está puesto en mitigar la angustia dentro de las escuelas, evitar la viralización de rumores y sostener medidas de prevención que garanticen el normal desarrollo de las actividades escolares.