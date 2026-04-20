Amenazas de tiroteo: "Hay que alejar las armas de la niñez y juventud", el análisis de Raúl Jorge y Carlos Sadir

Jujuy atravesó horas de tensión tras diversas amenazas de tiroteo en baños de distintas instituciones educativas de la provincia. Ante esta situación, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, y el gobernador Carlos Sadir se expresaron al respecto y brindaron detalles sobre los protocolos que se llevan adelante para garantizar la seguridad de los estudiantes.

En este contexto, el jefe comunal capitalino señaló que desde la Municipalidad trabajan de manera conjunta con el Ministerio de Educación, ya que se trata de un “tema preocupante”.

"Nos preocupan estas cuestiones de las redes que los chicos por ahí no toman conciencia sobre la violencia que hay en todo el mundo. Hay que alejar las armas de la niñez y la juventud y de los chicos en las escuelas ", expresó Raúl Jorge en relación a las reiteradas amenazas detectadas en baños de colegios secundarios de la provincia.

La palabra de Carlos Sadir

Por su parte, el Gobernador de Jujuy se refirió a los protocolos que se activaron en conjunto con los ministerios de Seguridad y Educación, con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias.

"Hay un protocolo para casos como estos, se hicieron las denuncias correspondientes y se hicieron allanamientos con secuestro de dispositivos. En ese sentido se trabajó bien y también le pedimos al Ministerio de Educación que asegure los controles de ingreso de los estudiantes, como así también en las aulas y recreos".

En otro tramo, Sadir agregó: "Hemos dado instrucciones para el cuidado de nuestros niños. También les pedimos a madres y padres la debida precaución para los niños, es un deber de todos cuidar a nuestros estudiantes".

Embed - CARLOS SADIR Y RAÚL JORGE SOBRE LAS AMANEZAS DE TIROTEO EN JUJUY

Tres allanamientos en Palpalá y secuestraron dispositivos

En las últimas horas se llevó a cabo el desarrollo de tres allanamientos por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de la investigación por amenazas de tiroteo en las escuelas en la provincia de Jujuy. Los procedimientos se concretaron este sábado en la ciudad de Palpalá y forman parte de una causa que continúa en pleno desarrollo.

Las medidas fueron ordenadas tras una serie de tareas investigativas impulsadas por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1, que permitieron identificar domicilios presuntamente vinculados a los hechos, en los que residen menores de edad.

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Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de dispositivos informáticos y otros elementos de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables.

La causa busca esclarecer el origen de las amenazas y determinar eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, las actuaciones continúan y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

Allanamiento en San Salvador de Jujuy

Este viernes se concretó un allanamiento en un domicilio de la capital, donde se secuestraron diversos dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. La medida se dispuso en el marco de las actuaciones que llevan adelante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1 y otros organismos judiciales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Como resultado del operativo, se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, además de otros elementos que ahora serán incorporados a la investigación.