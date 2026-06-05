SideTrack inauguró su local en Jujuy con ropa urbana de diseño norteño

Ezequiel Gómez Alexander inauguró este viernes el local de SideTrack , una marca de ropa urbana ubicada en calle Lamadrid 488 de San Salvador de Jujuy . El emprendimiento nació en 2023 y busca instalar una propuesta de diseño con identidad norteña, calidad y estilo propio.

Gómez Alexander explicó que el proyecto apunta a representar a la provincia dentro del rubro urbano. “La idea es representar la provincia con la ropa urbana , que no tenemos nada que envidiarle a ninguna provincia, ni a Buenos Aires, ni de ningún lado. Tenemos diseño, tenemos calidad, tenemos todo y representa al norte como se debe”, expresó.

El emprendedor contó que Side Track comenzó como un sueño personal luego de regresar de Córdoba. “Es un proyecto que ya lleva tres años, nació en 2023. Yo me volví de Córdoba, me vine a laburar, de ahí nació la idea. Siempre fue un sueño que tenía y ahí poco a poco se fue llevando a cabo”, señaló.

Qué productos ofrece SideTrack

El local cuenta con indumentaria urbana para hombre y mujer. Según detalló Gómez Alexander, trabajan con talles desde el S al XL y prendas pensadas para esta temporada. “Tenemos todos los talles, tenemos desde el S al XL. Los pantalones no hay ningún tipo de problema porque son elastizados, la calidad 100% algodón. Después ahora para el frío también tenemos camperas con peluche por dentro, muy abrigadas”, explicó.

Side Track inauguró su local en Jujuy SideTrack inauguró su local en Jujuy

Side Track inauguró su local en Jujuy SideTrack inauguró su local en Jujuy

También remarcó que la mayoría de las prendas son de algodón, aunque algunas tienen mezclas con otros componentes. “Pueden pasar acá por el local y ven la calidad y ven el producto”, agregó. Side Track atiende de 9 a 14 y de 17 a 21, en calle La Madrid 488 de San Salvador de Jujuy.

Una marca que busca imponer moda desde Jujuy

El emprendedor sostuvo que las prendas tienen diseño exclusivo y que el objetivo es marcar una diferencia dentro del rubro urbano. “Creo que estamos haciendo bien las cosas y que estamos haciendo algo muy distinto dentro del rubro urbano en Argentina, representando el norte de vuelta”, indicó.

Además, destacó que no busca copiar tendencias externas, sino construir una identidad propia desde Jujuy. “No me gusta mucho tampoco guiarme de tendencias o de lo que opina el mundo, sino creo que tenemos mucho potencial acá en Jujuy y que podemos demostrar que también imponemos moda”, afirmó.

Side Track inauguró su local en Jujuy SideTrack inauguró su local en Jujuy

Ropa para hombre y mujer

Gómez Alexander explicó que una de las novedades es la incorporación de una línea femenina. “Tenemos ropa para mujer y para varón. Es una nueva línea que sacamos de mujeres. Antes no la laburábamos, era más unisex, ahora estamos ofreciendo también para hombre y mujer”, comentó. Sobre los precios, detalló que las remeras se consiguen desde 40 mil pesos, mientras que los buzos parten desde los 60 o 70 mil pesos.

Formas de pago

De cara al Día del Padre, el emprendedor remarcó que el local puede ser una buena opción para quienes buscan un regalo. “Se viene el Día del Padre, creo que es una buena oportunidad para que vengan todos. Después tenemos todas las formas de pago. Tenemos Mercado Pago y todo tipo de tarjetas, financiaciones, desde 1 a 18 cuotas con tarjeta de crédito, débito, todos los medios de pago disponibles”, explicó.