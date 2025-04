“Allá está mucho más avanzado todo el tema de la ropa urbana. La gente con la que yo me movía, todos se vestían de esa forma. A mí siempre me gustó la moda, el estar bien vestido , porque creo que es una cara visible para la gente como te mostras”.

Sidetrack, la ropa urbana jujeña cada día más elegida Sidetrack, la ropa urbana jujeña cada día más elegida

¿Cómo nace Sidetrack?

En el 2023 empezó como una idea, hasta que poco a poco se fue moldeando. “Empezamos con el manual de marca, armando todas las cosas”, contó, trabajo que llevó seis meses. “De ahí recién nos pusimos a producir, a mandar a fabricar nuestra primera colección que es muy básica”.

“Estábamos experimentando. Era mostrar nuestra identidad a la gente, lo que queríamos transmitir”, dijo Ezequiel, y describió que después vino la segunda y tercera colección “como un concepto de trabajo, un mensaje, no una estampa simplemente”.

Recordó que cuando empezaron, estaba muy de moda lo oversize. “La moda va variando. Nosotros no seguimos una moda de tal lugar porque queremos crear la propia, que sea de acá de San Salvador de Jujuy. Queremos en las grandes ciudades representar Jujuy con lo urbano”.

Aclaró que Sidetrack “significa desviarse del camino, romper con lo establecido, y eso es justamente lo que representamos, una marca que crea desde la autenticidad y con identidad”, y anticipó que en mayo sacarán la cuarta colección.

“Vamos a hacer ropa más jugada”, dijo y explicó que todo lo que se hace es en algodón, destacando a la colección de Utopian Place, donde se reflejan cuatro provincias. “Nos centramos en Jujuy. Nos fuimos al norte, hicimos las producciones ahí, sacamos la foto ahí, nos fuimos a la Salinas, a Tilcara, a Purmamarca, y la verdad que lo disfrutamos un montón”.

Un crecimiento sostenido

“Me siento personalmente muy feliz, porque veo mi ropa y eso a mí me llena de orgullo”, pero dijo que recién comienza y “falta un montón, recién está empezando, en abril cumplimos un año y vamos aprendiendo, vamos mejorando”.

El joven de 25 años les recomendó a los jóvenes que “cumplan su sueño, que no le tengan miedo a la frustración”, y recordó que él lo vivió en carne propia. “Hablé con un taller y me dijo tener que hacer 100 remeras y dije: ¿cómo voy a vender 100 remeras? Vendí 20 remeras y me frustró un montón”.

“Pensé que a la gente no le está gustando lo que yo estoy haciendo, capaz que no es lo mío. Empiezan muchas dudas, muchas preguntas”, pero admitió que cuando ve a alguien con su ropa, lo llena de orgullo. “No es un ego, sino que mi sueño es eso, ver en la calle a la persona que se identifique, que se ponga la prenda, que digan, soy parte de la comunidad”.

Gorras, buzos, remeras, pantalones y otras prendas son parte de la creación de dos jujeños emprendedores. “Hay un tema con los talleres. Empezas una colección ahora y la tenés a los cinco meses, entonces, ya también queda como fuera, pero bueno, es de a poco”.

Diario Todo Jujuy y Sidetrack se unieron para darle a los seguidores la posibilidad de comprobar la calidad de la ropa. Por eso habrá un sorteo, con el premio de una remera de la colección y una gorra exclusiva. Solo debes seguir a Sidetrack.ar y a TodoJujuy, darle like a la publicación y mencionar a dos amigos.

Los interesados en conocer más sobre esta marca jujeña pueden hacerlo en la página web, que es Sidetrack.com.ar, donde están todas las colecciones, promociones y lo mejor del talento jujeño. También en Instagram, Sidetrack.oficial y en TikTok, Psytrack.studio. “Somos dos personas, yo y Bruno, que siempre estuvo, siempre me ayudó y fue de las pocas personas que creyó en el proyecto y me empujó para adelante”, destacó.

“Para mí, la ropa urbana se viste de la forma que estamos representando. Después la gente se puede ir vistiendo de la forma que ellos quieran”, pero reafirmó su intención de poner a Jujuy en el ojo de la moda para poder decir que “acá también estamos haciendo estas cosas”.