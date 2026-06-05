viernes 05 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de junio de 2026 - 08:00
Jujuy.

Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart tv y premios durante más de un año

Supermercados Comodín y Maxicomodín presentan "Comodín La promo del Año", la plataforma promocional más importante del año, una propuesta que combinará premios, experiencias y beneficios exclusivos para clientes de Jujuy, Salta y Tucumán durante un año.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Maxicomodín.

Maxicomodín.

La campaña comenzará con una primera etapa inspirada en la pasión mundialista, que se extenderá hasta fines de julio. Durante este período, los clientes podrán participar por importantes premios, entre ellos Smart TV y sorteos especiales vinculados al evento deportivo más esperado del año.

Lee además
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Servicios.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Vinalito
Paro universitario de ADIUNJu - Imagen creada con IA 
Jujuy.

ADIUNJu anunció una nueva semana de paro universitario en Jujuy

Pero esta promoción va mucho más allá del Mundial. Como parte de una estrategia de fidelización de largo plazo, Comodín y Maxicomodín sortearán tres motos por mes durante doce meses consecutivos, alcanzando un total de 36 motos entregadas en la región. Cada mes habrá una moto para Jujuy, una para Salta y una para Tucumán, generando nuevas oportunidades de ganar para miles de clientes.

Desde la compañía destacaron que la iniciativa refleja el compromiso permanente de seguir acompañando a las familias del NOA con propuestas que aporten valor y premien la confianza de quienes eligen diariamente sus sucursales.

Comodín
La promoción de Comodín y Maxicomodín.

La promoción de Comodín y Maxicomodín.

"Queremos agradecer la preferencia de nuestros clientes con una propuesta que combine ahorro, emoción y oportunidades reales de ganar. Trabajamos para que cada visita a Comodín y Maxicomodín sea una experiencia positiva, cercana y con beneficios concretos para quienes nos acompañan todos los días", señalaron desde la Gerencia de Marketing de Grupo Alberdi.

Con esta acción, la cadena regional refuerza su liderazgo en el NOA y continúa apostando por iniciativas innovadoras que generan cercanía, fortalecen la relación con los consumidores y transforman cada compra en una nueva posibilidad de llevarse un gran premio.

Con presencia en Jujuy, Salta y Tucumán, Comodín y Maxicomodín continúan invirtiendo en promociones, experiencias y beneficios que acompañan a miles de familias de la región, reafirmando su compromiso de crecer junto a sus comunidades.

Porque en Comodín y Maxicomodín, cada compra puede llevarte mucho más lejos.

Contenido externo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Vinalito

ADIUNJu anunció una nueva semana de paro universitario en Jujuy

APUAP anunció medidas de fuerza para este viernes en Jujuy

Fútbol, familia y terrenos: el loteo Tipuana apuesta al deporte comunitario con un torneo relámpago en El Ceibal

FNE 2026: la EET N°2 presentó a sus candidatas

Lo que se lee ahora
La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

Alto Comedero: este viernes hacen la autopsia a la mujer que murió en el hospital Snopek

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Diego Barro. video
Deportes.

Diego Barro tiene 52 años, es abuelo y es el jugador más longevo de la Liga Jujeña

Vieja terminal - Imagen creada con IA video
Jujuy.

Lanzan un concurso para renovar la vieja terminal: qué se hará en el lugar

Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

LaLegislatura confirmó a Javier Gronda como presidente de la SUSEPU
Jujuy.

La Legislatura de Jujuy aprobó la designación de Javier Gronda como presidente de la SUSEPU

Imputaron a un funcionario de San Pedro de Jujuy por caza ilegal (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).
Jujuy.

Imputaron a un funcionario de San Pedro de Jujuy por caza ilegal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel