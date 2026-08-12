Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Jujuy atraviesa este miércoles 12 de agosto bajo dos alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una corresponde a temperaturas extremas por frío y alcanza a varias localidades de la provincia, mientras que la segunda es por viento y afecta a la Puna de Susques. En San Salvador de Jujuy, además, se espera una jornada fría, con una mínima de apenas 1°C.

Los reportes oficiales del organismo fueron actualizados durante las primeras horas de este miércoles y muestran que las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas durante los próximos días, aunque hacia el fin de semana se prevé una recuperación gradual de los valores térmicos.

El SMN mantiene un nivel amarillo por temperaturas extremas debido al frío en diferentes sectores de Jujuy. Esta categoría indica que las condiciones pueden generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente entre los grupos considerados de riesgo.

Las zonas incluidas en la advertencia son El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande , además de la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara .

De esta manera, la advertencia alcanza también al sector donde se encuentra San Salvador de Jujuy, en una jornada que comenzó con temperaturas muy bajas en la capital provincial.

Para este miércoles, el pronóstico oficial marca en San Salvador de Jujuy una mínima de 1°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana se esperan condiciones con nubosidad variable, mientras que hacia la tarde el panorama podría presentarse más inestable.

Alerta por viento en la Puna de Susques

La segunda advertencia meteorológica alcanza a la Puna de Susques, donde el SMN emitió una alerta amarilla por viento para este miércoles.

Según el sistema de alertas del organismo nacional, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La situación se da en medio de varios días marcados por condiciones invernales en la zona cordillerana y puneña de la provincia, donde las bajas temperaturas continúan siendo uno de los factores centrales del tiempo.

Cómo seguirá el tiempo en San Salvador de Jujuy

Después del frío intenso de este miércoles, el jueves continuará prácticamente sin cambios importantes en las temperaturas, con una mínima nuevamente de 1°C y una máxima prevista de 16°C.

A partir del viernes comenzará una recuperación gradual. Para ese día, el SMN anticipa 5°C de mínima y 18°C de máxima, iniciando una tendencia ascendente que se mantendrá durante el fin de semana.

Pronóstico extendido para lo que resta de la semana

El aumento de las temperaturas será paulatino en San Salvador de Jujuy:

Jueves 13: mínima de 1°C y máxima de 16°C .

mínima de y máxima de . Viernes 14: mínima de 5°C y máxima de 18°C .

mínima de y máxima de . Sábado 15: mínima de 6°C y máxima de 19°C .

mínima de y máxima de . Domingo 16: mínima de 9°C y máxima de 19°C.

De esta manera, las mañanas más frías se concentrarán entre miércoles y jueves, mientras que desde el viernes las mínimas comenzarán a subir de forma sostenida. Durante el fin de semana, las máximas rondarán los 19°C, ofreciendo condiciones térmicas más moderadas respecto del comienzo de la semana.