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12 de agosto de 2026 - 07:02
Jujuy.

El consumo de carne volvió a caer y los jujeños buscan opciones más baratas

Comerciantes jujeños advierten una menor compra de carne roja y porcina. Las familias reducen cantidades y buscan alternativas más económicas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Venta de cerdo y milanesas.

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Además de cambiar el tipo de carne, también se modificó la cantidad que compran las familias. Los comerciantes aseguran que muchos clientes dejaron de abastecerse para varios días y ahora llevan solamente lo necesario para una comida.

La carne de cerdo sintió la caída en las ventas

Mariana, vendedora de carne de cerdo en el Mercado, estimó que el consumo disminuyó entre un 10% y un 15% durante los últimos dos meses. Según explicó, el movimiento es especialmente bajo al comienzo de la semana y empieza a recuperarse a partir de los miércoles.

“Hay días que sí tenemos venta y otros días no, como ser el lunes y martes. Después, el miércoles ya hay un poco más de venta”, señaló.

Precios y qué lleva la gente

“La gente lleva más los elaborados, todo más rápido para cocinar”, indicó, al mencionar milanesas, albóndigas y hamburguesas.

Entre los valores señalados, las costillas de cerdo se encuentran en torno a los $14.800, mientras que la molida blanda cuesta alrededor de $11.800. Este último producto registró una suba aproximada del 5% desde comienzos de año.

Carne vacuna: compran menos y solamente para el día

El panorama también preocupa entre quienes comercializan carne vacuna. Miguel, vendedor del rubro, aseguró que durante el año pasado ya habían registrado una fuerte caída y que en los últimos tres meses la reducción de las ventas volvió a profundizarse.

“Es preocupante la situación económica que seguimos en estos últimos meses”, sostuvo. Según su comparación comercial, durante el último año la merma llegó aproximadamente al 50%, mientras que en los últimos tres meses calculó una nueva retracción de entre el 20% y el 30%.

El pollo gana terreno por el precio

Frente a la reducción del consumo de carne vacuna, el pollo aparece como una de las principales alternativas. Lorena, vendedora del sector, explicó que su consumo se mantiene firme debido, principalmente, a que el precio no registró aumentos durante el año.

“El consumo de pollo se mantiene. La gente consume más pollo porque sigue al mismo precio”, explicó.

El pollo fresco se comercializa alrededor de los $6.000, lo que lo posiciona como una alternativa considerablemente más económica frente a otros tipos de carne.

Lo que más llevan

Las milanesas de pollo están entre los productos más demandados. Según Lorena, algunas familias las compran para prepararlas rellenas con jamón y queso, aunque también se redujeron las cantidades: actualmente llevan para el día o, como máximo, para una semana en hogares de cuatro integrantes.

“Antes pedían mínimo dos kilos de milanesa”, recordó. Las ventas tienen un repunte principalmente durante fechas especiales, cuando aumenta la demanda.

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