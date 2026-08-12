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12 de agosto de 2026 - 07:02
Jujuy.

Éxodo Jujeño: la marcha evocativa y la quema simbólica también se vivirán en Tilcara

Desde el Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral de Tilcara anunciaron actividades para la celebración del Éxodo Jujeño en la Quebrada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marcha Evocativa en Tilcara

Marcha Evocativa en Tilcara

En el marco de los 214 años del Éxodo Jujeño, desde el Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral de Tilcara anunciaron una nueva edición de la Marcha Evocativa, quema simbólica y desfile cívico - gaucho en las calles quebradeñas.

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Las actividades se realizaran el 22 y 23 de agosto con una propuesta que busca fortalecer las tradiciones y la historia de la provincia en las guerras por la independencia. Es por ello que desde el Fortín Gaucho se busca convocar a vecinos de Tilcara, localidades cercanas, agrupaciones gauchas, comunidades e instituciones para participar de una jornada destinada a mantener viva la cultura, historia y tradición de Jujuy.

Marcha Evocativa y quema simbólica

Las actividades del sábado 22 de agosto se realizarán en la Costanera Este del Río Grande:

17 – Recibimiento de la Marcha Evocativa “Decididos por la Patria” en el Monolito.

18 – Recepción de autoridades, instituciones gauchas y público en general.

19 – Recreación histórica de la Bendición de la Bandera Nacional por el Canónigo Gorriti y la conformación de del Regimiento de Granaderos de Caballerea “Decididos por la Patria”.

19:30 – Lectura del bando del General Manuel Belgrano y la quema simbólica en el Río Grande.

20 – Inicio de la Marcha Evocativa por calles Villafañe y Belgrano.

22 – Ceremonia a la Pachamama en la Plaza Central.

Las actividades del domingo 23 de agosto se realizaran en la Plaza Central Cnel. Manuel Álvarez Prado:

9 - Recepción de autoridades, instituciones gauchas y público en general.

10 – Inicio del Desfile cívico y gaucho sobre calle Belgrano.

13 – Almuerzo criollo por los 214 años del Éxodo Jujeño y el aniversario del Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral.

15:30 – proclamación de la nueva Paisana y Mini Paisana del Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral.

16 – Inicio del Patio Criollo.

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