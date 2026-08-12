Éxodo Jujeño: la marcha evocativa y la quema simbólica también se vivirán en Tilcara

En el marco de los 214 años del Éxodo Jujeño , desde el Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral de Tilcara anunciaron una nueva edición de la Marcha Evocativa, quema simbólica y desfile cívico - gaucho en las calles quebradeñas.

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Las actividades se realizaran el 22 y 23 de agosto con una propuesta que busca fortalecer las tradiciones y la historia de la provincia en las guerras por la independencia. Es por ello que desde el Fortín Gaucho se busca convocar a vecinos de Tilcara, localidades cercanas, agrupaciones gauchas, comunidades e instituciones para participar de una jornada destinada a mantener viva la cultura, historia y tradición de Jujuy.

Las actividades del sábado 22 de agosto se realizarán en la Costanera Este del Río Grande:

17 – Recibimiento de la Marcha Evocativa “Decididos por la Patria” en el Monolito.

18 – Recepción de autoridades, instituciones gauchas y público en general.

19 – Recreación histórica de la Bendición de la Bandera Nacional por el Canónigo Gorriti y la conformación de del Regimiento de Granaderos de Caballerea “Decididos por la Patria”.

19:30 – Lectura del bando del General Manuel Belgrano y la quema simbólica en el Río Grande.

20 – Inicio de la Marcha Evocativa por calles Villafañe y Belgrano.

22 – Ceremonia a la Pachamama en la Plaza Central.

Las actividades del domingo 23 de agosto se realizaran en la Plaza Central Cnel. Manuel Álvarez Prado:

9 - Recepción de autoridades, instituciones gauchas y público en general.

10 – Inicio del Desfile cívico y gaucho sobre calle Belgrano.

13 – Almuerzo criollo por los 214 años del Éxodo Jujeño y el aniversario del Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral.

15:30 – proclamación de la nueva Paisana y Mini Paisana del Fortín Gaucho Virgen del Abra de Punta Corral.

16 – Inicio del Patio Criollo.