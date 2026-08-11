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11 de agosto de 2026 - 21:22
Jujuy.

CEDEMS marcha este miércoles: cuáles son los pedidos del gremio

El CEDEMS convocó a una marcha este miércoles 12 desde las 9:30 para reclamar por salarios, tarifas y descuentos aplicados a docentes.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
CEDEMSmarcha este miércoles (Archivo)

CEDEMS marcha este miércoles (Archivo)

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) convocó a una movilización para este miércoles 12 de agosto en San Salvador de Jujuy, en cumplimiento del mandato definido por su Asamblea. La concentración está prevista para las 9:30 en la sede del gremio, ubicada en Balcarce 162.

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La convocatoria se realizará bajo las consignas “¡Arriba los salarios!”, “¡Abajo los tarifazos!” y “¡La docencia marcha por su dignidad!”, con el objetivo de llevar distintos planteos ante la Legislatura provincial y el Ministerio de Hacienda.

CEDEMS reclama por descuentos a docentes

Uno de los principales pedidos del gremio será conocer los criterios utilizados para efectuar descuentos salariales a docentes. Desde CEDEMS exigirán que se informe cómo se determinaron esas quitas y reclamarán la devolución inmediata de los montos descontados.

Pedido ante la Comisión de Educación

El gremio también dirigió un planteo a la Comisión de Educación de la Legislatura para que emita una minuta de declaración repudiando la actuación del Ministerio de Educación. El reclamo está relacionado con la Resolución N° 5521-DESEC-2026 y la publicación de datos personales de docentes.

Según sostuvo CEDEMS, esta situación generó una “estigmatización” de los trabajadores involucrados, motivo por el cual solicitó un pronunciamiento legislativo. La organización gremial convocó a sus afiliados y al conjunto de la docencia a participar de la concentración y posterior movilización durante la mañana de este miércoles.

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