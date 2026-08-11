Éxodo Jujeño: se confirmó el recorrido de la Marcha Evocativa

Se cumplen 214 años del Éxodo Jujeño y desde la Asociación Gaucha Jujeña confirmaron el recorrido de la Marcha Evocativa , una de las actividades más convocantes y emotivas de la gesta heroica.

Jujuy. Éxodo Jujeño: ¿cómo será el orden de desfile de los centros y fortines gachos?

“Trabajamos en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en la organización de la Marcha”, dijo Sara Rueda, vice presidenta de la Asociación Gaucha, y adelantó que “ el recorrido será por las calles del centro ”.

“serán más de doscientas personas caminando más los que vayan a caballo”. “serán más de doscientas personas caminando más los que vayan a caballo”.

Rueda confirmó que este año el recorrido no será por el Parque Xibi Xibi sino por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, “ la concentración será a las 17 en Avenida Córdoba , en la Punta del Parque San Martín”.

“Después se bajará por calle Salta hasta la rotonda de Avenida Urquiza para tomar calle Gorriti hasta el Puente, donde será la lectura del bando y la quema simbólica que será a las 20 aproximadamente”.

En este caso la vice presidenta de la Asociación Gaucha dijo que la quema “se realizará en el Parque Lineal, a la altura del Puente Gorriti”, por lo que invitó a toda la comunidad a acompañar desde las márgenes del río.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

“La desconcentración de las carretas, gauchos y la gente que participa de la misma será por calle Jorge Newberey, pedimos mucha precaución y que sea de forma ordenada porque son calles angostas y será mucha la gente que salga por ahí”, agregó.