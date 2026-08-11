Éxodo Jujeño: se confirmó el recorrido de la Marcha Evocativa

Se cumplen 214 años del Éxodo Jujeño y desde la Asociación Gaucha Jujeña confirmaron el recorrido de la Marcha Evocativa, una de las actividades más convocantes y emotivas de la gesta heroica.
“Trabajamos en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en la organización de la Marcha”, dijo Sara Rueda, vice presidenta de la Asociación Gaucha, y adelantó que “el recorrido será por las calles del centro”.
“serán más de doscientas personas caminando más los que vayan a caballo”. “serán más de doscientas personas caminando más los que vayan a caballo”.
Recorrido de la Marcha Evocativa
Rueda confirmó que este año el recorrido no será por el Parque Xibi Xibi sino por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, “la concentración será a las 17 en Avenida Córdoba, en la Punta del Parque San Martín”.
“Después se bajará por calle Salta hasta la rotonda de Avenida Urquiza para tomar calle Gorriti hasta el Puente, donde será la lectura del bando y la quema simbólica que será a las 20 aproximadamente”.
En este caso la vice presidenta de la Asociación Gaucha dijo que la quema “se realizará en el Parque Lineal, a la altura del Puente Gorriti”, por lo que invitó a toda la comunidad a acompañar desde las márgenes del río.
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.
“La desconcentración de las carretas, gauchos y la gente que participa de la misma será por calle Jorge Newberey, pedimos mucha precaución y que sea de forma ordenada porque son calles angostas y será mucha la gente que salga por ahí”, agregó.
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