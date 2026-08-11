CUD: quiénes pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento que acredita oficialmente la discapacidad de una persona y permite acceder a distintos derechos y prestaciones que brinda el Estado.

Fenómeno. Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver

Jujuy. Penal de Gorriti: pidió no ser trasladado y apareció muerto en su celda

La Ley 22.431 , sancionada en 1981 y denominada Sistema de protección integral de los discapacitados, constituye el marco legal de protección de las personas con discapacidad.

El trámite para obtener o renovar el CUD es voluntario y gratuito y requiere una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria , que determina si corresponde la emisión del certificado.

Pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad las personas que tengan alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que enfrenten barreras que les impidan participar en igualdad de condiciones en la sociedad.

La evaluación está a cargo de profesionales de distintas disciplinas, quienes analizan cada caso y determinan si corresponde otorgar el certificado.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Para obtener o renovar el CUD se debe ingresar al sitio oficial Argentina.gob.ar y completar el formulario correspondiente.

El trámite contempla una serie de pasos:

Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que atiende a la persona, como certificados médicos, informes, planillas y estudios complementarios.

con el equipo de salud que atiende a la persona, como certificados médicos, informes, planillas y estudios complementarios. Solicitar un turno para la Junta Evaluadora en el lugar que corresponda.

para la Junta Evaluadora en el lugar que corresponda. Asistir a la evaluación en la fecha asignada.

en la fecha asignada. Retirar el CUD o la denegatoria en el lugar donde se realizó la evaluación, en la fecha indicada.

El documento puede ser retirado por una persona mayor de 18 años que presente el documento original del solicitante.

Qué documentación se necesita

Para realizar el trámite se solicita:

Certificado médico actualizado, con una antigüedad no mayor a seis meses y diagnóstico completo.

Certificados e informes de los profesionales que atienden a la persona.

Estudios médicos originales realizados durante los últimos seis meses.

Documento de identidad original y legible.

Fotocopia del carnet de obra social o prepaga, en caso de tener cobertura.

Si la persona trabaja, copia del recibo de sueldo.

Si no trabaja, copia del recibo de sueldo del familiar que está a su cargo.

Si es jubilada o jubilado, copia del recibo de jubilación.

CUD.

CUD: cuáles son los beneficios

El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a diferentes derechos y prestaciones.

Salud

Garantiza la cobertura del 100% de las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la discapacidad certificada. Esto incluye medicamentos, equipamiento y tratamientos que requiera la persona.

Transporte

Permite acceder a traslados gratuitos en el transporte público terrestre, según las condiciones establecidas para cada prestación.

Asignaciones familiares

Los titulares pueden acceder a distintas prestaciones de ANSES, entre ellas:

Ayuda Escolar Anual por hijo con discapacidad.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación por Cónyuge con Discapacidad.

Exención de peajes

Las personas con CUD pueden acceder a la exención del pago de peajes y solicitar otras exenciones impositivas previstas para determinados casos, como la compra de vehículos adaptados o destinados al uso exclusivo del titular.

Exenciones impositivas

También pueden existir exenciones de impuestos municipales, patentes y otros tributos, aunque cada beneficio debe solicitarse ante la autoridad de aplicación correspondiente.

Símbolo Internacional de Acceso

El Símbolo Internacional de Acceso permite acceder al libre estacionamiento en los lugares habilitados, independientemente del vehículo en el que se traslade la persona.