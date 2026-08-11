Jujuy tendrá una nueva aerolínea desde septiembre: qué destinos conectará

La conectividad aérea de Jujuy sumará una nueva alternativa desde septiembre. Joy Airline prevé comenzar sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán hacia fines de ese mes, con vuelos que conectarán la provincia con Buenos Aires y Córdoba .

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La llegada de la compañía se produce en medio de las gestiones para ampliar la oferta aérea desde Jujuy y generar nuevas alternativas para los pasajeros que actualmente utilizan tanto el aeropuerto provincial como el de Salta.

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, Joy Airline tendrá dos vuelos diarios entre Jujuy y Buenos Aires y uno diario entre Jujuy y Córdoba. La compañía operará con aviones de 50 plazas y tendrá como base operativa el aeropuerto jujeño.

Por el momento, no se informó una fecha exacta para el inicio de la venta de pasajes ni cuáles serán las tarifas para las rutas a Buenos Aires y Córdoba.

Cuándo comenzaría a volar Joy Airline desde Jujuy

La previsión oficial es que las operaciones comiencen hacia fines de septiembre, aunque todavía resta completar el proceso necesario para incorporar los vuelos al sistema y habilitar la comercialización de los tickets. La llegada del avión prevista para la próxima semana será uno de los pasos dentro de ese proceso.

De concretarse el cronograma anunciado, los jujeños tendrán una nueva compañía para viajar a dos de los principales destinos nacionales: Buenos Aires y Córdoba.

Más vuelos entre Jujuy y Buenos Aires

La incorporación de Joy Airline no será el único cambio previsto para los próximos meses. JetSMART comenzará a operar desde el 3 de octubre con un vuelo diario y aeronaves con capacidad para entre 170 y 220 pasajeros. A esto se suma la operación actual de Aerolíneas Argentinas, que cuenta con tres vuelos diarios hacia Buenos Aires y cinco frecuencias semanales hacia Córdoba.

Además, se anticipó que Aerolíneas Argentinas utilizará aviones de mayor capacidad en algunas de sus operaciones, lo que permitiría incrementar la cantidad de plazas disponibles sin necesidad de sumar frecuencias.